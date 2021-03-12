Стася Милославская: Я за демократию, за равенство и в жизни, и в отношениях

Фото: Геннадий Авраменко

На экраны кинотеатров вышла новая комедийная мелодрама режиссера Антона Федотова «Рашн юг», главную женскую роль в которой сыграла Стася Милославская. В интервью, которое дала актриса «Вечерней Москве», она рассказала не только о своей работе в новом проекте, но и о том, как выстраивает отношения с коллегами на съемочной площадке и почему не считает нужным бороться за лидерство с мужчинами.

Зрители знают Стасю Милославскую по ее работам в фильмах «Стрельцов», «Огонь» и «На острие». И вот — новый проект с участием актрисы.

— Стася, чем особенно запомнился съемочный процесс фильма «Рашн Юг»?

— За время съемок я открыла для себя Геленджик и его окрестности и порадовалась тому, что в России есть места, где так много солнечных дней. Какие счастливые люди там живут: над ними постоянно голубое небо и солнце. Это так влияет на настроение, на самочувствие.

— Ну, это потому, что вы снимали лето...

— Работали-то мы практически до декабря, но продолжали снимать жаркий сезон. И вот когда на улице плюс три, сильный ветер, а ты в легком платье... Надеюсь, зритель не заметил, но в некоторых сценах у меня от холода коленки дрожали, и ничего я с этим поделать не могла.

— Зато в кадре эмоции жаркие: даже не треугольник любовный, а целый квадрат! Как работалось с ребятами — Семеном Трескуновым, Риналем Мухаметовым, Александром Метелкиным?

— Мне не привыкать к мужским компаниям. Я и в детстве росла в окружении мальчишек. Да и в первых моих двух фильмах — «Красные браслеты» и «Коробка» — у меня было мужское окружение. Что касается партнеров по «Рашн Юг», то парни, конечно, очень разные, со своей органикой, характером. Надо было к каждому находить индивидуальный подход, но я люблю это делать.

— Мне кажется, вам вообще везет на партнеров по съемочной площадке: Александр Петров в «Стрельцове», Иван Янковский в «Огне», Юра Борисов в «Быке»...

— Да, это так! Если бы в студенческие годы мне кто-то сказал, что я буду работать с этими ребятами — не поверила бы. Все они — профессионалы, классные партнеры и хорошие люди.

— Как рождается химия в кадре?

— Мы артисты и умеем играть чувства. Со всеми сценическими партнерами я в приятельских отношениях. Мне важно, чтобы человеку было со мной комфортно, чтобы я не вызывала у него отрицательных эмоций. На этом и строится взаимодействие.

— Я смотрела все ваши работы, в каждой из своих ролей вы очень, очень разная...

— Для меня это, наверное, лучший комплимент из возможных. Я действительно стараюсь делать своих героинь разными, насколько это возможно. Но не придумываю человека, а «достаю» его черты и качества из себя. Все мои персонажи в той или иной степени во мне существуют.

— Ваши героини, как правило, девушки с сильным характером. А что такое «сильная женщина» в вашем представлении?

— В этом плане я немного старомодна. Для меня женская сила заключается в мудрости, которой многим из нас не хватает. Недаром говорят, что «мужчина — голова, а женщина — шея». И я с этим согласна. Лично мне важно ощущать, что я нахожусь... чуть за своим мужчиной. Мне ближе такая модель отношений. Мне так комфортнее. Кому-то, конечно, может быть, наоборот. А мне не нужно соревноваться с мужчинами, я знаю, что моя сила в другом. Хотя, конечно, современная повестка дня, скажем так, против всех гендерных стереотипов…

— Для вас важно, что думают другие?

— Я просто не хочу никого обидеть, поэтому и делаю такие оговорки. Но мне становится немного душно в мире, где нельзя даже пошутить на ту или иную тему, потому что обязательно найдутся те, кого это может оскорбить, а на тебя сразу повесят клеймо — ты такая-сякая, ты против тех или этих... Поэтому — да, я за демократию, за равенство и в жизни, и в отношениях, тем не менее повторюсь, что в моем понимании сила женщины — именно в ее мудрости.

— Приведите, пожалуйста, чье-то высказывание, которое в вас откликается, о таких понятиях, как «любовь» и «свобода».

— Мне нравится, как сказал Станиславский: «Любить — это хотеть касаться». И вот это высказывание я люблю: «Свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого». В то же время я против цензуры в юморе, кинематографе, искусстве. Мне кажется, они имеют право затрагивать самые разные темы.

Фото: instagram.com/milostasii

— Даже болезненные? В «Коробке», например, рассуждают на тему этнических конфликтов…

— У преступности национальности нет. То, какой ты человек, не зависит от этноса, к которому ты принадлежишь. Я, например, на четверть татарка. И мне нравятся люди, которые ценят традиции своего народа. Если эти традиции не ущемляют чьи-то права.

— Нет ли у вас желания заняться озвучанием? Вы ведь дублировали фильм Игоря Волошина «Подвал», снятый в Чехии и Словакии?

— У меня есть детская мечта — я очень хочу озвучить диснеевскую принцессу! А Игорю Волошину я очень благодарна за то, что он подарил мне такой опыт. Дубляж — тяжелый труд, но мне понравилось этим заниматься, и если меня еще пригласят что-то озвучить — с радостью соглашусь.

— Вы довольны тем, как складывается ваш путь в профессии?

— Мне кажется, я двигаюсь в правильном направлении. Да, я прохожу этот путь методом проб и ошибок, но он мне нравится. Мне очень хочется и дальше не растерять интерес к тому, что я делаю, получать удовольствие от всего, что со мной происходит, и не принимать это как должное, а удивляться и искренне, по-детски, всему радоваться.

ДОСЬЕ

Стася (Анастасия) Милославская родилась в 1995 году в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ была принята в труппу Театра имени Пушкина. Кинодебютом стала картина «Коробка» (2016), через три года снялась в фильме «Бык», была номинирована за роль в нем на премию «Золотой орел». В фильмографии актрисы больше двух десятков ролей, в том числе в таких проектах, как: «Обычная женщина», «Колл-центр», «На острие», «Один вдох», «Стрельцов», «Огонь» и в других.

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