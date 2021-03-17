Крым. Семь счастливых лет. Георгий Мурадов: Если снова провести референдум, результат будет такой же

Георгий Мурадов / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В четверг, 18 марта, в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону. В канун этой даты корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с заместителем председателя Совета министров Республики Крым, постоянным представителем Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгием Мурадовым.

— Георгий Львович, сегодня, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, в ООН будет вновь подниматься крымская тема. Вы тоже в числе выступающих. Скорее всего, это выступление будут обсуждать в соцсетях и СМИ. Раскройте секрет, о чем будете вести речь?

— В ООН российской делегации предстоит дать объективную оценку сегодняшнему мирному развитию Крыма. Придется отвечать и на провокационные действия в отношении крымчан, которые предпринимаются со стороны Украины и стран Запада. Будем, очевидно, говорить и о необходимости прекращения конфронтационной политики, разоблачать ложные обвинения в нарушении прав человека в Крыму. Но главный акцент делается на правомерности и международно-правовой обоснованности референдума 16 марта 2014 года и выбора крымчан. Эти действия соответствовали Уставу ООН, международным пактам о правах человека, Венской конвенции и другими документам, которые предусматривают право народа на самоопределение, особенно в таких ситуациях, когда речь идет об угрозе войны, этнической чистке. Именно при таких обстоятельствах жители Крыма принимали решение о воссоединении с Россией.

— Семь лет — срок немалый, чтобы человек мог сделать какой-то вывод о том, правильно он поступил или нет. Вы постоянно общаетесь с жителями Крыма. Скажите, они довольны, как развиваются события все эти годы?

— Этот вопрос необходимо разделить на две части. Первая — отношение крымчан к своему выбору. Могу точно сказать, если сегодня вновь провести референдум, то он покажет те же самые цифры: более 90 процентов жителей за воссоединение с Россией. Это однозначно, и сомнению не подлежит. Есть другой аспект — бытовая жизнь. Если ты спросишь у жителя Крыма, доволен ли он своей зарплатой, то, как и подавляющее число россиян, он ответит: «Нет». А потом пожалуется, что не хватает денег, чтобы что-то купить или куда-то поехать. Или он недавно лежал в больнице, к примеру, с коронавирусом, так там палата была на несколько человек, а стена облупившаяся... Это есть везде, и не только в России — во всем мире. Существует даже такой термин «бытовое недовольство людей». Вот над его устранением должны работать власти всех уровней и всех стран.

Все же человек так устроен, что даже если он получил, что хотел, все равно останется неудовлетворенным. Исходя из того, что могло быть еще лучше!

Есть у крымчан и чувство недоумения, связанное с тем, что крупные российские структуры — банки, корпорации и организации — боятся работать в Крыму, ссылаясь на возможные санкции Запада. Хотя мы всегда приводим в пример авиакомпании. Была такая авиакомпания «Добролет», которая первая в одиночку стала работать на крымском направлении. Против нее были введены западные санкции, и она разорилась. Тогда была дана команда практически всем российским авиакомпаниям консолидированно и единовременно наладить авиасообщение с Крымом. И наши недруги, естественно, не смогли заблокировать все авиа сообщение с Россией. Слишком дорого бы им это обошлось.

Вот и в данном случае можно было бы действовать консолидированно — тогда никаких неприятностей не будет. Если все крупные банки страны (особенно банки с госучастием), госкорпорации, операторы связи и торговые сети с одного дня «войдут» в Крым, я не представляю себе, что кто-то рискнет объявить санкции против этого экономического массива. Поэтому когда отдельный банк начинает говорить, что я не работаю в Крыму, потому что боюсь санкций и не хочу наносить ущерб вкладчикам, то это лукавство. Никто никого не призывает прийти работать в Крым в одиночку. Все надо делать сообща. Вот этот момент вызывает вопросы у крымчан.

А в целом все эти годы в составе России — это семь счастливых лет.

— Можно ли немного в цифрах?

— В Крыму все быстро меняется в лучшую сторону. Валовой региональный продукт вырос за последние годы в 2,2 раза, а уровень жизни в 2,4 раза. Это самые высокие показатели по стране.

Недавно разговаривал с коллегой из Крыма. Он говорит: «Почему мы должны быть недовольны? Мы за 25 лет от Украины ни копейки не получили на развитие региона. Сейчас же стали нужны, в нас вкладывают деньги, развивают инфраструктуру...».

Если в цифрах, то за последние семь лет это почти 900 миллиардов рублей. Они пошли на строительство Крымского моста, трассы «Таврида», аэропорта в Симферополе, десятков больниц, школ, детсадов, поликлиник... И я хочу сказать, что это только начало. Сейчас создана транспортная артерия через весь полуостров, а дальше от нее уже строятся дороги регионального уровня и вокруг выстраивается обширная инфраструктура.

Кстати, федеральный бюджет выделил 10 с лишним миллиардов рублей на поддержку социальных, образовательных и экономических прав депортированных при сталинском режиме народов. И львиная часть из этих денег идет на поддержку крымских татар.

В Крыму большое число национальных меньшинств. Их развитию уделяется значительное внимание, поддерживаются национальные общины, идет обучение родному языку и так далее. То есть власти стараются сберечь все многообразие крымского народа. И когда наши «доброжелатели» начинают что-то говорить о притеснениях национальных меньшинств, это вызывает недоумение и возмущение. Хочется сказать: приезжайте и поучитесь у крымчан, как обеспечивать права национальных меньшинств. Возьмем, к примеру, крымских татар. Как член правительственной Комиссии по делам соотечественников за рубежом могу сказать, что сейчас темой крымских татар очень интересуется Анкара. На встречах с турецкими представителями я говорю: «Уважаемые, время, когда вы должны были интересоваться этой темой, прошло. Это теперь у вас проживают наши, российские соотечественники. Крымские татары вернулись в общую большую семью татарских народов, которые живут на территории России. Поэтому теперь, предоставив крымским татарам все базисные права, вытекающие из государственного статуса их языка (образование, СМИ и т.д.), мы интересуемся, есть ли в Турции образование на крымско-татарском языке? А СМИ на этом языке есть? Может, в Турции есть автономия крымских татар? Если Турция готова создать все это у себя, то мы поможем — привезем книги, пришлем педагогов и так далее. На это наши турецкие партнеры не отвечают.

Я думаю, что москвичи это ощущают, учитывая, что популярность крымских курортов у них растет из года в год.

— А как с туристической сферой?

— Туристическую инфраструктуру еще предстоит как следует доработать, усовершенствовать, привести в порядок некоторые объекты, окончательно решить проблему с водой. Хотя сегодня уже большая часть работы сделана. Это позволило нам в 2019 году принять 7,5 миллиона туристов. Кстати, более миллиона из них — граждане Украины. Это при том, что украинские политики постоянно говорят об «оккупации» Крыма. Между тем обычные украинцы, опровергая эти утверждения, приезжают в Крым, отдыхают, у многих есть недвижимость на полуострове...

Москвичей, по нашим оценкам, тоже приезжает в Крым ежегодно не менее миллиона человек. Многих из них тоже интересует недвижимость — в столице немало риелторских компаний, которые специализируются по данному направлению. По линии столичного Комплекса социального развития ежегодно отправляются в Крым дети и пенсионеры — на отдых, лечение или реабилитацию. Это достаточно большие цифры — десятки тысяч людей. Москва активно взаимодействует с Крымом и в экономической сфере — большая работа проводится по линии Московской торгово-промышленной палаты. И, конечно, крупнейшие столичные предприятия участвуют в возведении инфраструктурных, жилых и социальных объектов, потому как силами только местных, крымских строителей невозможно освоить сразу столько площадок. Так что мы смело можем говорить о том, что Москва — один из активных участников восстановления потенциала Крыма после его воссоединения с Россией.

— Вам по своей должности приходится решать массу самых разных вопросов и проблем. От каких из них вы получаете больше всего удовольствия, даже если они очень сложные и непростые?

— Мои полномочия в Совете министров Республики Крым — международные и внешнеэкономические связи. Это моя главная обязанность как заместителя председателя Совета министров. И мне это действительно интересно. Весь мир сегодня смотрит на Крым и на ситуацию вокруг него. За всю мою дипломатическую карьеру никогда не доводилось работать в таких непростых условиях. Вот это для меня и есть настоящий вызов. Нам удалось создать целую систему для привлечения иностранного бизнеса в регион. Его немного, большинство компаний работают через представителей или промежуточные структуры, но достаточно проехаться по Крыму, чтобы увидеть — любая иностранная продукция широкого потребления (от автомобилей до бытовой техники и одежды) здесь продается. Работают «Ашан», «Метро» и другие торговые гиганты. Кстати, это у крымчан вызывает вопросы: иностранцы работают, а отечественные сети осторожничают.

Мы активно продвигаем ряд международных проектов: создаются клубы друзей Крыма в зарубежных странах, действует Черноморская ассоциация международного сотрудничества, проводится общественный форум «Крым в современном международном контексте», большой популярностью пользуется Ялтинский международный экономический форум и проводимый председателем Совета Федерации В. И. Матвиенко Ливадийский форум Русского мира.

— Обсуждение территориальной принадлежности Крыма в мировой политике одно время сошло на нет. А сейчас вдруг вновь мы сталкиваемся с оголтелой риторикой украинских и западных политиков. В чем причина?

— Очевидно, вы ведете речь о так называемой «Международной платформе по деоккупации Крыма». Это провокационная разработка, подготовленная Киевом по наущению Вашингтона. Действительно, крымская тема стала уходить с международной повестки, что, видимо, вызвало беспокойство украинских властей и тех, кто их поддерживает. По-видимому, ими принято решение снова раскручивать уже закрытый «вопрос Крыма».

Как человек, который всю жизнь занимался дипломатией и международными связями, скажу так: нет острее и конфликтнее вопроса, чем территориальная целостность государства. Тем более если речь идет о такой крупной и мощной ядерной державе, как Россия. Она является стержнем признанной всем миром восточнохристианской, евразийской цивилизации. Она обеспечивала историческую выживаемость входивших в эту систему стран и народов.

Сейчас западная цивилизация предпринимает попытки нашу цивилизацию сломать, раздробить, трансформировав некоторые из входящих в нее государств в страны нетрадиционной цивилизационной ориентации. Такие страны и народы, как свидетельствует история, лишаются своей идентичности и вырождаются. Осуществляется агрессия против языка стержневого народа — русского — и его традиционной религии — православия. Без языка, культуры и религии не может быть национальной идентичности.

Началась эта атака с прибалтийских республик в 90-е годы прошлого века. Тем же курсом пошли потом Украина и Грузия. Я думаю, аналогичные модели начинают внедряться в Белоруссии и Армении. То есть эта глубинная разработка постепенного уничтожения цивилизации и национальной идентичности ее народов постепенно реализуется в целом ряде государств, которые составляли единое целое, одну семью. Вот только история учит, что попытки уничтожения цивилизаций приводят, как правило, к колоссальным трагедиям для всего человечества — гибели целых стран и народов.

В условиях высоких военных технологий и наличия оружия массового уничтожения такие попытки просто гибельны для человечества. Нужно беречь и сохранять цивилизационное многообразие планеты, а не пытаться поглотить или уничтожить другие цивилизации.

— То есть Крым в этом случае сыграл цивилизационную роль для России, стал возвращением к истокам. И это вызывает раздражение в мировом сообществе?

— Перед Европой стоит простой выбор. Развивать дружественное сотрудничество с Россией (как это бывало и делалось) и иметь свободный доступ к нашим огромным ресурсам на основе взаимовыгодной торговли, взаимодействовать в сферах науки, техники, культуры и т.д., или другой путь — конфронтации, вражды, попытки нас поставить под собственный контроль.

Обратите внимание — Прибалтика, Грузия, Украина... Вокруг России постоянно пытаются сжать кольцо. Такой способ взаимодействия с нашей страной опасен прежде всего для самой Европы, что неоднократно подтверждалось историей. Но при этом недруги России должны знать, что у нас гораздо больше ресурс и опыт выживания, чем у них. У нас гораздо больше шансов выжить при любом стечении обстоятельств. Очень хочется, чтобы это понимали и на Западе. Исторически так сложилось, что агрессивная политика в отношении России для западных стран всегда заканчивалась плачевно. Поэтому, как у нас повелось говорить, давайте жить дружно.

ДОСЬЕ

Мурадов Георгий Львович, заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ. Работал на дипломатической службе в Греции, в центральном аппарате и загранучреждениях МИД СССР и России.

Академик Российской академии естественных наук (РАЕН). Вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества. Свободно владеет английским, греческим, болгарским языками.Увлекается нумизматикой и плаванием.Любимые места в Москве — Старый Арбат, «Коломенское». Женат, имеет трех взрослых сыновей. С сентября 2014 года включен в список лиц, подвергнутых санкциям ЕС.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Валовой региональный продукт Крыма вырос за последние годы в 2,2 раза, а уровень жизни в 2,4 раза. За последние семь лет в полуостров инвестировано почти 900 миллиардов рублей. Они пошли на строительство Крымского моста, трассы «Таврида», аэропорта в Симферополе.

Федеральный бюджет выделил 10 миллиардов рублей на поддержку социальных, образовательных и экономических прав депортированных при сталинском режиме народов.

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