Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставка «Крым. История» открылась в парке «Зарядье»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Выставка «Крым. История» открылась в парке «Зарядье»

Кирилл Николаев

Культура
Россия, Москва, улица Варварка, 6с1 Карта всех событий

Более 100 цифровых изображений Крыма будут представлены в экспозиции «Крым. История». Выставка начала работу в среду, 17 марта, в Подземном музее парка «Зарядье» в Москве.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила данную экспозицию. На выставке можно увидеть старинные карты, планы, гравюры, а также фотографии известных российских и советских авторов. Посетители узнают о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века.

Отдельный раздел выставки посвящен крымской резиденции Российского императорского дома. Период Великой Отечественной войны изображен в кадрах фотохроники боев за освобождение Крыма и Ялтинской конференции. Экспозиция будет работать до 31 марта, сообщает ТАСС.

Читайте также: Биологический музей пригласил в «Семейный лабиринт»

КрымМосквавыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Фабрика смерти» в центре Европы

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте