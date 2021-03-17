Выставка «Крым. История» открылась в парке «Зарядье»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Варварка, 6с1 Карта всех событий

Более 100 цифровых изображений Крыма будут представлены в экспозиции «Крым. История». Выставка начала работу в среду, 17 марта, в Подземном музее парка «Зарядье» в Москве.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила данную экспозицию. На выставке можно увидеть старинные карты, планы, гравюры, а также фотографии известных российских и советских авторов. Посетители узнают о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века.

Отдельный раздел выставки посвящен крымской резиденции Российского императорского дома. Период Великой Отечественной войны изображен в кадрах фотохроники боев за освобождение Крыма и Ялтинской конференции. Экспозиция будет работать до 31 марта, сообщает ТАСС.

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