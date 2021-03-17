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Биологический музей пригласил в «Семейный лабиринт»
Биологический музей имени Тимирязева / Фото: Анна Быкова

Биологический музей пригласил в «Семейный лабиринт»

Ольга Маркова

Город
Грузинская ул., 15Карта всех событий

Биологический музей им. Тимирязева пригласил взрослых и детей в воскресенье, 28 марта, принять участие в квесте «Семейный лабиринт». Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий, который ранее был объявлен президентом России.

Праздник посвящен редким профессиям. Участники узнают, кто такие палеонтологи, антропологи, ботаники и биологи-эволюционисты, чем занимаются эти ученые, кого изучают.

Участникам предстоит пройти четыре станции — «Прошлое Земли», «Древний человек», «Загадки эволюции» и «Растения Земли», — каждый из которых станет маленьким открытием.

Всем юным участникам, успешно прошедшим «Семейным лабиринт», музей вручит подарок.

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