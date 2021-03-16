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Биологический музей зовет на праздник «По морям, по волнам»
Фото: https://pixabay.com/ru

Биологический музей зовет на праздник «По морям, по волнам»

Ольга Маркова

Город
Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 15 Карта всех событий

Биологический музей имени Тимирязева в воскресенье, 21 марта, приглашает детей и взрослых на экологический праздник «По морям, по волнам». Мероприятие посвящено Всемирному дню водных ресурсов и проходит в рамках Года науки и технологий.

Как сообщается на сайте музея, посетители встретятся со специалистами заповедников и заказников, а также познакомятся с флорой и фауной России.

В программе праздника: интерактивная лекция об удивительных свойствах воды, физические опыты с водой, работа с микроскопами, творческая мастерская, игра-состязание «Ловись, рыбка» и показ хищных растений.

Кроме того, заповедник «Командорский» проведет серию мастер-классов, где можно нарисовать на магнитах обитателей Тихого океана и раскрасить гипсовые фигурки.

Праздник можно посетить бесплатно. Для этого необходимо прийти на него в костюме водного жителя.

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