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Антон Кукушкин: Актеру нужно периодически учиться новому, чтобы не стать закостенелым
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Антон Кукушкин: Актеру нужно периодически учиться новому, чтобы не стать закостенелым

Юлия Зыкина

Интервью

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это актер театра и кино Антон Кукушкин. Встретиться с «Вечеркой» Антон Кукушкин предложил у знакового для себя места — возле Театрального института имени Бориса Щукина.

Много лет назад именно здесь Антон начинал свой творческий путь. Хотя ни родные люди, ни даже сам актер и представить не могли, чем это все в итоге обернется. Ведь все свое детство и юность Кукушкин посвятил математике. Он даже поступил сначала на механико-математический факультет МГУ.

— На третьем курсе я случайно попал в студенческий театр. Там обратили внимание в первую очередь не на мои актерские данные, а на то, что я могу художественно свистеть. Тогда режиссер Евгений Славутин придумал номер, где участница студенческого театра Светлана Мочалина играла на пианино, а я просто свистел, — делится актер. — Как ни странно, номер так всем понравился, что меня даже пригласили в Дом актера выступить с ним на старый Новый год.

Гуляя вдоль Старого Арбата, мы не спеша дошли до этого места — именно здесь об Антоне Кукушкине узнала театральная элита.

— У меня были шок и мандраж, ведь в первом ряду сидели Жванецкий, Хазанов, Зайцев, Золотовицкий. Сначала Максим Галкин, которого тоже впервые пригласили от нашего театра, рвет зал, а затем и наш номер произвел фурор. И я не выдерживаю и уже в мае 1998 года поступаю в театральное, — рассказывает Кукушкин.

В Щукинском училище актер забыл обо всем, он занимался с самого утра и до вечера: классический танец, сценический бой, фехтование, пение, сценическая речь. А в конце второго курса за старания молодого человека взял к себе сам Василий Лановой, тогда работавший в училище.

— Репетировать вместе с ним было одно удовольствие, — признался Антон Кукушкин.

Но на старших курсах у актера уже хватало времени на развлечения.

— Я обожал клуб «Проект О.Г.И». Здесь собиралась вся творческая тусовка Москвы. Но можно было услышать и тогда еще не очень известную группу «Ленинград». Здесь же у нас состоялся и первый поцелуй с будущей женой, — поделился воспоминаниями актер.

В конце прогулки мы вернулись обратно к училищу. Когда заходишь на территорию учебного заведения, с тобой здоровается абсолютно каждый человек.

— Эта традиция была всегда. Бывало даже, что один и тот же студент мог поприветствовать тебя несколько раз, — рассказывает Антон.

Сейчас актер, несмотря на то что давно окончил училище, снова посещает занятия первого курса.

— Сам Станиславский говорил, что полезно раз в 10 лет вернуться в тренинг, если хочешь оставаться живым и не закостенелым актером, — поясняет он. — Да и понимаю, что мне есть что сказать студентам. Я вижу их ошибки и помогаю, но и для себя новое узнаю.

Но учеба и работа все же не мешают актеру проводить время с сыновьями.

— Старший у меня любит заброшенные здания. Поэтому я, если по пути на съемки или спектакли нахожу интересные места, отмечаю у себя на карте. А еще мы иногда ходим в места, где играют джаз 1920–1930-х годов. Младший же любит эксперименты, и по выходным мы ходим в ДК «ЗИЛ» на занятия. Даже закупились смесями для домашних опытов, — поделился актер.

ДОСЬЕ

Антон Кукушкин окончил Театральное училище имени Бориса Щукина в 2002 году. В этом же году дебютировал на телеэкранах в фильме «Бригада». Также стал играть на сцене Московского театра сатиры. Снялся в таких картинах, как «Дело Крапивиных», «Хитровка», «Кухня в Париже», «Домашний арест» и других.

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