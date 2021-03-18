Актриса Ольга Зуева показала подросшую дочь от Данилы Козловского
Актриса Ольга Зуева поделилась подписчиками снимком, где запечатлена вместе с дочерью от звезды «Легенды № 17» Данилы Козловского.
На фото молодая мама и малышка отдыхают на пляже. Правда, лица девочки актриса так и не показала, сфотографировав ее со спины.
«Вы очень красивая и женственная»; «Кудряшки»; «Какие нежные мягкие волосики», — умилились подписчики Зуевой в комментариях.
Напомним, не так давно дочери актеров, которая носит необычное имя Ода Валентина, исполнился один год. Она появилась на свет в США, где ее звездная мама и осталась жить.
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