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Актриса Ольга Зуева показала подросшую дочь от Данилы Козловского
Фотография из Instagram (instagram.com/olyazueva_official/?hl=ru)

Актриса Ольга Зуева показала подросшую дочь от Данилы Козловского

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Ольга Зуева поделилась подписчиками снимком, где запечатлена вместе с дочерью от звезды «Легенды № 17» Данилы Козловского.

На фото молодая мама и малышка отдыхают на пляже. Правда, лица девочки актриса так и не показала, сфотографировав ее со спины.

«Вы очень красивая и женственная»; «Кудряшки»; «Какие нежные мягкие волосики», — умилились подписчики Зуевой в комментариях.

Напомним, не так давно дочери актеров, которая носит необычное имя Ода Валентина, исполнился один год. Она появилась на свет в США, где ее звездная мама и осталась жить.

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Данила КозловскийОльга Зуеваребенок
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