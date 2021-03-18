«В доме счастье»: у Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц родился ребенок

Татьяна Арнтгольц и Максим Богатырев встречались больше двух лет / Фото: youtube.com

В семье артистов Марка Богатырева и Татьяна Арнтгольц пополнение. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Актер написал, что у него родился сын.

— В доме счастье! Сын родился! Богатырев Данила Маркович!! В добрый путь, — написал он в Instagram.

Подписчики Богатырева восторженно восприняли новость. Они поздравили молодого отца с рождением сына и пожелали здоровья малышу.

«Марк!!! Ура!!! Здоровья малышу!»; «Дорогой, какое счастье! Здоровья Даниле и всей вашей семье! Обнимаю крепко!»; «Поздравляю вас с Татьяной! Счастья, любви, малышу здоровья богатырского!!; «Поздравляю! Крепкое здоровье маме и малышу. Пусть растёт на радость Вам!» – написали поклонники актера в комментариях к публикации.

Напомним, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольцпоженились в прошлом году. Это их первый совместный ребенок.

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