Анджелина Джоли оказалась на грани банкротства из-за развода с Брэдом Питтом

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»

Голливудская актриса Анджелина Джоли оказалась на грани банкротства из-за бракоразводного процесса с актером Брэдом Питтом.

Лора Вассер, один из адвокатов Джоли, обошлась звезде в крупную сумму. Помимо нее, на актрису работало еще несколько юристов. Знаменитость не жалела финансов на услуги адвокатов, так как хотела оставить Питта без опеки над их детьми.

Также о денежных трудностях Джоли говорит то, что она распродает подарки от Брэда, пишет Woman’s Day.

Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году, объяснив это разногласиями в методах воспитания наследников. Бывшие супруги вместе воспитывали шестерых детей. Из них трое — приемные.

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