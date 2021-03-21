Конкурсы мастерства стимулируют столичных педагогов развиваться

Фото: Пресс-служба правительства Московской области

В финал конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Воспитатель года Москвы — 2021» вышли 28 педагогов. В воскресенье, 21 марта, «Вечерняя Москва» пообщалась с членом жюри, победителем московского конкурса в 2020 году, лауреатом Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» Светланой Тулайкиной.

— Светлана Олеговна, сколько лет вы работаете воспитателем?

— В этом году будет 18 лет, как я впервые пришла работать в дошкольную группу. Мне тогда было 22 года, у меня родился первый ребенок, и я пошла устраивать его в детский сад. Заведующая сказала, что воспитателей не хватает. Тогда я не раздумывая, на свой страх и риск спросила, могут ли они принять меня вместе с ребенком. Надеялась, что возьмут работать помощником воспитателя, но заведующая, внимательно на меня посмотрев, предложила должность воспитателя. У меня на тот момент еще не было педагогического образования, но я с детства очень любила детей, мне нравилось играть и общаться с младшими ребятами. После года работы воспитателем я, конечно, решила получить профильное образование и поступила в Московский городской педагогический университет.

— Сильно ли изменился подход к детям за эти годы?

— Он постепенно меняется. Сейчас стоит задача сделать дошкольников активными участниками образовательного процесса, когда ребенок не объект, в который мы вкладываем знания, а когда он субъект, который вместе с нами эти знания добывает и знает, как их применить в жизни. Важно сделать пространство вокруг ребенка развивающим, чтобы занятия, которые мы с ними проводим, не были центральным звеном дня ребенка, а чтобы весь его день был пропитан развитием.

— А роль воспитателя в этом процессе поменялась?

— Могу сказать, что сейчас точно не так, как было раньше. В 2000-е годы, когда я пришла работать, была солирующая педагогика, в которой воспитатель — инициатор обучения, он знает все и является практически единственным источником знаний. Сейчас же педагог — это наставник, друг, навигатор ребенка в мире знаний. Мы рядом с детьми, но не делаем ничего за них. Такой подход отвечает новым требованиям и современным реалиям жизни, помогает подготовить ребенка ко взрослой жизни. Раньше мир не так стремительно развивался, нежели сейчас. Теперь, если на работу приходят устраиваться два кандидата, один из которых узкий специалист, а второй обладает не только обширными знаниями в своей области, но и разбирается в других, владеет современными технологиями, работодатель, конечно, отдаст предпочтение второму. Именно поэтому мы делаем все для всестороннего развития ребенка.

Лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» Светлана Тулайкина / Фото: Из личного архива Светланы Тулайкиной

— В прошлом году вы сами участвовали в конкурсе «Воспитатель года Москвы» и стали победителем. На ваш взгляд, зачем нужны такие состязания?

— Прежде всего это возможность для саморазвития, шанс увидеть намного глубже и ярче весь образовательный процесс. Найти единомышленников в своей сфере. Пройдя конкурсные испытания, я обрела много друзей, вместе с которыми мы уже после создали сообщество — там мы делимся опытом, помогаем друг другу. Кроме того, конкурс повышает уверенность в собственных силах и стимулирует еще больше делиться с коллегами своими наработками.

СПРАВКА

Заключительный этап конкурса «Воспитатель года Москвы — 2021» проходит с 16 марта по 30 апреля. Он состоит из педагогического мероприятия с детьми. Кроме того, на сайт Городского методического центра нужно загрузить эссе о развитии системы дошкольного образования. Определять лауреатов будет экспертное жюри. Победителя назовут в конце апреля.

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