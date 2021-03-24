«Закален уральской ночью»: Актер Анатолий Журавлев о спонтанных поступках и мужских качествах

Актер Анатолий Журавлев / Фото: Из личного архива Анатолия Журавлева

На популярном видеосервисе состоялся премьерный показ третьего сезона сериала «Бывшие», одну из главных ролей в котором сыграл Анатолий Журавлев.

В минувшую субботу актер отметил свое 57-летие. Накануне этой даты он рассказал «Вечерке» о травмоопасных съемках, наставлениях матери и побеге к отцу.

— Анатолий, с какими-то форс-мажорами пришлось столкнуться на съемках «Бывших»?

— Еще в прошлом сезоне сериала есть сцена, где героиня Любы Аксеновой цветочным горшком бьет меня сзади по голове. Каскадеры показали ей, как правильно бить, чтобы не травмировать, и на тех репетициях Люба четко ударила меня как надо — чуть ниже головы, в районе лопаток. А потом прозвучало «Мотор, камера!» — и Люба ударила меня горшком с цветами точно в затылок так, что я упал без чувств.

Хорошо, что на этом месте и был стоп-кадр, потому что вырубила она меня по-настоящему, как будто свет выключился. Ну, я полежал несколько секунд, пришел в себя и пошел дальше работать, как будто ничего и не произошло.

— Значит, любите все на себе испытывать?

— С возрастом все поспокойнее как-то становится, а вот раньше да. Помню, снимался в молодости в одном из своих первых фильмов «Бакенбарды». И там была сцена, когда наша хулиганская компания зажимает на улице в углу дома девчонку, пытаясь ее изнасиловать.

Съемки проходили вечером в одном из питерских дворов-колодцев. И только мы приступаем к съемкам, девчонка эта начинает кричать, как мне по голове прилетает четкий удар бутылкой. Поднимаем голову и видим бабушку — божий одуванчик, возмущающуюся: «Отпустите девочку! Я сейчас милицию вызову!» Оказалось, что это бабуля кинула в нас с третьего этажа пустой бутылкой из-под шампанского. Мне повезло, что я был в шляпе — это смягчило удар. Но, к счастью, такие экстремальные ситуации бывают нечасто.

— До того, как прийти в актерскую профессию, вы отслужили в армии, выучились на учителя русского языка и литературы, а еще стали чемпионом СССР по тхэквондо. Что помогло не сломаться на пути к своей цели?

— Вы назвали те самые моменты, которые, наоборот, помогли мне прийти в профессию. Благодаря филфаку педагогического института, который я окончил, стал более-менее образованным человеком, полюбил много читать. Это то, чего мне не хватало для первого поступления — образованности и эрудиции, почему я и провалился после 10-го класса во всех трех институтах — Щука (Театральный институт имени Бориса Щукина. — «ВМ»), Щепка (Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. — «ВМ») и Школа-студия МХАТ. А спорт помогал вырабатывать самодисциплину, потому как по своей натуре я был довольно расхлябанный человек.

— Вы росли без отца, а кто в юные годы воспитывал в вас мужские качества?

— Моя мама была очень отчаянной женщиной и, когда видела в окошко, что меня обижали во дворе ребята, выскакивала как пуля. Бежала мне на выручку, размахивая руками, не подбирая слов и выражений, никому не давала спуску. Маму все в округе боялись и уважали даже самые отъявленные хулиганы. Она научила меня давать сдачи, говорила: «Что ты стоишь и смотришь, как девчонка?! Бей его сразу в ответ! Если упал — хватай и кусай его за ноги! Никогда не сдавайся». Так мама меня воспитывала до 12 лет, а потом я уехал жить в деревню, и надо мной уже хлопотала моя бабушка Ульяна Егоровна. Она была совсем другой — мягкой, нежной, обволакивала меня своей любовью и заботой.

— Как часто в вашей жизни случались эмоциональные порывы, когда вы могли удивить окружающих своими поступками?

— Помню, мне было лет восемь, мама с отцом тогда уже разошлись, мы жили в Нижнем Тагиле, а отец переехал в город Чусовой. И в какой-то момент я так соскучился по отцу, что решил самостоятельно к нему приехать. Даже маму не предупредил и уехал на вокзал без денег, без вещей. Походил по вокзалу, поприсматривался к товарным поездам, спросил, какой куда идет, про один мне сказали, что этот идет в Пермь. Но вот проходит ли Чусовой, неизвестно. И я просто на удачу забираюсь на этот товарняк с открытыми вагонами, груженными углем. Первые часа два я радовался, но к полуночи начал сильно замерзать. Поехал неподготовленным, в рубашке и шортиках, а уральская ночь, пусть и летняя, совсем не теплая. В итоге поезд без остановки промчался мимо Чусового в Пермь. Приехал я туда чумазым, как настоящий беспризорник, да еще замерзшим. Но сумел найти обратную электричку до Чусового и все-таки доехал до отца. Папа меня даже не ругал, посмеялся: «Ну ты молодец!» Он меня понимал, сам был отчаянным парнем, летчик, как-никак. Маме дали телеграмму: «Все хорошо, Толик у папы, не волнуйся».

Актер Анатолий Журавлев / Фото: Из личного архива Анатолия Журавлева

— Как успеваете находить время на семью и детей?

— Знаете, за последний год жизнь стала намного спокойнее. Младшему сынуле Глебу пять лет, и с его появлением моя жизнь изменилась кардинально. Во мне проснулось запоздалое чувство отцовства, точнее, раскрылось более явно. Я столько открытий в своей жизни сделал с появлением Глеба! Вот недавно идем с сыном по улице, а по дороге параллельно с нами какие-то мальчишки идут. И слышим звон пустой бутылки об асфальт — кто-то из ребят пнул. Глеб останавливается и кричит им через дорогу: «Ребята, что вы делаете? Вы же планету засоряете!» А пацанам этим лет по 15, между прочим. Они тоже остановились и отвечают Глебу, как ровеснику: «Нет, это не мы бросили. Она уже тут лежала». А он продолжает: «Если каждый так будет бросать и пинать, сколько же мусора мы все накидаем?» В итоге они подняли бутылку и понесли ее в мусорный бак.

ДОСЬЕ

Актер театра и кино Анатолий Журавлев родился 20 марта 1964 года в Нижнем Тагиле. В 1986 году окончил филфак Нижнетагильского государственного педагогического института. После службы в армии поступил в ЛГИТМиК им. Черкасова, который окончил в 1992 году. Снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

Сравнивает себя с Маяковским

Анатолий — большой поклонник Владимира Маяковского. Он даже написал пьесу по биографии этого поэта. Более того, артист отождествляет себя с Маяковским. У них один рост — 189 сантиметров, размер ноги — 46-й, одинаковая комплекция.

Верит в гороскопы

Актер родился в год Дракона, и все самые значимые события происходили именно в этот год. В 12 лет его взяла на воспитание бабушка. В 24 года Анатолий поступил в театральный институт. А в 36 лет — купил первое собственное жилье.

Набрал вес во время съемок

В сериале «День рождения буржуя» Анатолий исполнил роль Толстого — охранника-телохранителя главного героя. По сюжету этот персонаж очень любил есть сникерсы. Из-за постоянного поедания высококалорийных батончиков в процессе съемок актер заметно прибавил в весе.

Деревенские привычки

Анатолий Журавлев вырос в деревне на Урале. Конечно, многие привычки остались у него еще с детства. Например, актер до сих пор любит ходить в русскую баню и пить козье молоко.

Сыграть Шаляпина

В одном из интервью артист признался, что всегда мечтал о роли Владимира Маяковского, но уже не подходит по возрасту: поэт ушел из жизни в 37 лет. А сейчас он больше всего хотел бы сыграть легендарного певца Федора Шаляпина.

— Мне очень интересна жизнь этого артиста. В ней были драматические моменты, срывы голоса. Хотелось бы почувствовать этот характер в кино или на сцене, — рассказывал журналистам актер.

Дрался с Николаем Валуевым

В прошлом Анатолий занимался боксом. Однажды он участвовал в чемпионате по боксу среди любителей в Санкт-Петербурге. Его соперником был известный спортсмен Николай Валуев. Бой Анатолий проиграл, но этот поединок запомнил на всю жизнь.

Спорт и экстрим

Актер держит себя в форме — делает зарядку, плавает. Однажды он принимал участие в программе «Русский экстрим»: погружался к акулам на Карибских островах и кормил их.

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