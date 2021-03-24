Кино с иголочки

Художник по костюмам Наталья Романова / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Секретами мастерства делится художник по костюмам Наталья Романова.

— Наталья, с чего начинается создание образа?

— Я детально знакомлюсь со сценарием фильма или рекламного ролика. И в процессе чтения начинают вырисовываться образы: постепенно понимаешь, как и во что должен быть одет герой, проступают детали сценических костюмов, появляются идеи.

— А где черпаете идеи?

— Везде, где только можно. Литература, музеи и просто улицы Москвы.

— Что интересного можно увидеть на улицах для вас как специалиста?

— Очень многое. И прежде всего людей, куда-то спешащих или неторопливо гуляющих. Рассмотреть их образ в целом, элементы одежды, которые, возможно, использую в текущей работе или в будущих проектах.

— После этого вы приступаете к воплощению своих идей?

— Не совсем. Сначала проходит творческое совещание, в котором участвует режиссер, а у него есть свое видение того, как должен выглядеть герой. Еще в совещании участвует колорист. Кино — эта картинка, где все подобрано и по цветам. Поэтому художник по костюмам не может просто создать увиденный при прочтении сценария образ киногероя. Этот образ должен идеально вписаться по цвету, поэтому к каждой сцене создается колористическая линейка, с помощью которой я вижу, какие цвета можно использовать при создании костюма, а какие нет.

— Тут уже начинается творчество?

— Вот, кстати, моя работа— это не только творчество. Еще одна моя задача — правильно распределить бюджет, выделенный на костюмы. А он разный в зависимости от проекта — от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов, и очень важно не выйти за его рамки. И вот когда все рабочие и финансовые моменты урегулированы, я приступаю к работе.

— Наталья, какие основные инструменты используете?

— Бумагу и карандаш использую все реже — они не забыты, но чаще в работе обращаюсь к современным цифровым технологиям. Это специальные программы, которые помогают создавать образ.

— Над какими проектами работать сложнее всего?

— Самые сложные — это исторические проекты. Еще я бы назвала фильмы, действие которых происходит в 1950–1970-х годах.

— Какие неожиданности могут произойти в такой работе, как у вас?

— В мире кино таких моментов много. Из последнего: снимаем сцену криминального сериала, где герои в старых и грязных костюмах. А где их взять? Надеваем на себя новый и искусственно состариваем. Пришлось и в грязи поваляться, и машинным маслом облиться, но цель была достигнута.

ДОСЬЕ

Наталья Ивановна Романова родилась 9 апреля 1989 года. С детства мечтала стать художником-модельером. Отучилась на дизайнера. В киноиндустрию Романова попала в 2017 году в качестве художника по гриму и первые три года работала гримером. Год назад стала художником по костюмам.

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