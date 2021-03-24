Рецепт счастья: главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов советует искать во всех сферах жизни баланс

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов / Фото: Агентство городских новостей Москва

В рубрике «Зеркало для героя» мы беседуем с главным архитектором города Москвы Сергеем Кузнецовым. Он считает, что в жизни во всем должен быть баланс: в работе, увлечениях, дома, в семье. Только тогда человек может быть счастлив — у него всего оказывается достаточно. В интервью «Вечерней Москве» Сергей Кузнецов дает свои рекомендации по достижению гармонии в жизни.

— Сергей Олегович, вы разносторонний человек. Чем вам больше всего нравится заниматься?

— Всем понемногу. Люблю свою работу, есть увлечения — бег, шахматы, часто рисую. Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое, вдохновляться живописью, искусством, людьми, природой. Достаточно посмотреть по сторонам. Перечислить все невозможно.

— Ваши соцсети пестрят акварельными зарисовками из разных стран. А в каком городе хотели бы жить?

— Я люблю Москву и не представляю для своего проживания другие города и страны.

— А если бы сейчас открыли границы, куда бы в первую очередь полетели?

— Для меня неважно лететь куда-то прямо сейчас. Возможно, чуть позже я выбрал бы Италию.

— Вы с детства мечтали о путешествиях или это уже взрослое желание — повидать другие страны?

— Мне с детства нравилось смотреть про разные дальние страны, в первую очередь про экспедицию Тура Хейердала, познавать географию, отправляться в огромное кинопутешествие по морям и океанам, читать про заповедные места, до которых мы тогда не могли доехать. Испытать на себе эффект духа путешествий я смог в 1985 году, когда мы с родителями на время уехали жить в Южный Йемен. Тогда совершенно другой мир предстал передо мной. Этот опыт дал представление о том, что мир, по сути, бесконечен.

— Раз вы с детства путешествуете, наверное, было и желание выучить иностранные языки? Какие изучали?

— Кроме русского и английского, которые считаю обязательными, знаю итальянский и немецкий.

Равновесие мировосприятия

— Сергей Олегович, как публичный человек, вы себя ощущаете больше успешным или счастливым?

— Скорее, второе. Это вопрос баланса и мировосприятия.

— А у вас есть завистники? Обычно у публичных людей они есть.

— Наверное, нет. По крайней мере, об их существовании я не знаю. Может, я для них не такой успешный? А что главное для вас в жизни? Можно ответить, что семья и дети, но я все-таки склонен к тому, чтобы не выделять что-то одно. Жизнь прекрасна именно своим разнообразием. Каждый день в ней важен. А к тому, что делаю, я всегда отношусь серьезно.

— А если немного отстраниться от реальной жизни и представить себя частью выдуманного мира, то каким бы киногероем вы хотели стать?

— Мне понравился сериал про девушку-шахматистку «Ход королевы». Вот таким бы персонажем я побывал. Причем здесь неважна гендерная принадлежность, речь в первую очередь о навыках и талантах. Из «шахматных» фильмов выделил бы, кстати, ленту «Жертвуя пешкой».

— Кстати, а у вас есть любимые кинорежиссеры, которые своим творчеством серьезно на вас повлияли или произвели очень сильное впечатление?

— Здесь бы я назвал Георгия Данелию, Квентина Тарантино и Уэса Андерсона как яркого представителя американского независимого кино. Я часто пересматриваю их ленты — «Кин-дза-дза!» и «Гранд-отель «Будапешт». Нравится также творчество братьев Коэн.

— Если уж мы говорим об искусстве, то какую музыку любите?

— Люблю разную музыку, в основном рок. Но есть место и для открытия, а не только для любимых произведений и исполнителей. Помню, когда впервые услышал оперу «Волшебная флейта» с художественным руководителем театра «Геликон-опера» Дмитрием Бертманом, то быстро полюбил классическую музыку. Сейчас слушаю и ее. Среди фаворитов прошлых столетий — Моцарт.

— Есть ли любимые литературные произведения? Или на книжных полках преимущественно профессиональные издания?

— Очень люблю художественную литературу. Вхожу даже в литературный клуб. Самой главной книгой назвал был роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир». Последняя из прочитанных книг — произведение Михаила Зыгаря «Все свободны», его бы порекомендовал.

Высокие планки

— Сергей Олегович, жизнь в мегаполисе диктует свои правила и задает очень быстрый темп в жизни. Как все успеть и не выгореть?

— И спорт, и творчество, и семья помогают ставить высокую планку. Это тот самый баланс, о котором мы говорили. К тому же я нормально высыпаюсь, много занимаюсь спортом, поэтому и чувствую себя хорошо. В этом плане все в порядке.

— Сколько часов в сутки спите?

— Зимой чуть дольше, летом встаю раньше. Главное не количество часов, а качество сна.

— Каким спортом занимаетесь? Есть ли любовь к экстриму?

— Спортом занимаюсь практически всю жизнь, но экстремальные направления меня не привлекают. Более того, не собираюсь что-либо пробовать.

— А бегом как давно занимаетесь?

— Я серьезно занимался бегом с раннего возраста. Был даже чемпионом Москвы в 1996 году в кроссе на три километра. Потом был перерыв и возвращение к занятиям.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

— Есть ли советы для тех, кто начинает только занятия бегом или возвращается после долгого перерыва?

— Лучше взять тренера. Много лет со мной Татьяна Богатырева. Выдающаяся титулованная спортсменка готовит олимпийских чемпионов. Она занималась и со мной.

— Где предпочитаете бегать?

— В Москве много мест для бега: парки, набережные. Я выбираю Лужнецкую набережную.

— Какое расстояние в среднем пробегаете за тренировку?

— Здесь зависит от цели. Например, когда идет подготовка к марафону, то 30 километров и больше. Когда на улице не совсем комфортная погода, бегу меньше.

— Вы участвуете в марафонах. Это прежде всего азарт?

— В том числе. Если бы с бегом и длинными дистанциями все было просто, то каждый вышел бы и пробежал. И не было бы того самого азарта, о котором многие говорят: встать, суметь, достичь. Да, есть те, кто сходит с дистанции. Конечно, приятно смотреть финишные протоколы и находить себя максимально в верхних строчках.

— Уделяете внимание экипировке?

— Конечно, ведь это комфорт для спортсмена. Помню, какие в 1990-е годы были проблемы найти что-нибудь на прилавках. Тогда любая пара кроссовок была счастьем. Моей первой обувью были кеды российского локального производства. Честно признаюсь — чудовищная обувь. С той поры все сильно изменилось. Сейчас мы одежду и обувь рассматриваем как расходный материал.

— Помните все свои марафоны?

— Их было много, причем не только в Москве. Как-то в Стамбуле меня покусала собака. Разодрала штаны, а медпункта на забеге не было. Бежал с окровавленной ногой. В другой раз на тренировке незнакомец пробежал рядом километра три. Идеальная ситуация для криминальной истории, да и время было позднее. Но ничего не произошло.

— Как предпочитаете тренироваться: в тишине, с аудиокнигой или под музыку?

— В тишине. Но здесь есть технический нюанс: у меня не держатся наушники. А так бы бегал и с аудиокнигой или под музыку. Поэтому и приходится без звукового сопровождения.

— Как помогаете восстанавливаться мышцам после тренировок?

— Восстановление — важный момент. Снимать тонус помогают массаж, баня, полноценные сон и питание. Все, кто занимается бегом, знают эти нехитрые рецепты восстановления.

— А любимые блюда есть? Может быть, особое питание для восстановления после длительных тренировок?

— Я не зацикливаюсь на выборе пищи. Мой рацион питания достаточно прост — это полезная пища.

Упор на знания

— Сергей Олегович, у вас профильное образование архитектора. Как считаете, в будущем выбор такой профессии будет востребован?

— Я учился в Московском архитектурном институте и до сих пор считаю, что вуз может привлекать молодежь и сейчас. В городе есть и другие учебные заведения, частные школы, из которых каждый может выбрать свой вариант, не только идти в МАРХИ. Убежден, что профессия архитектора будет востребована. Она на протяжении многих столетий нужна обществу, городам для их дальнейшего развития. Но важен не только процесс обучения в вузе, нужно и самообразование.

— На ваш взгляд, что главное в самообразовании?

— Надо много видеть вокруг себя, читать, наблюдать за происходящим, увлекаться разными видами искусства, больше заниматься творчеством. Советы тем же студентам просты: много учиться, в том числе навыкам самопрезентации. Также стоит постоянно нарабатывать портфолио.

— Как считаете, искусственный интеллект сможет заменить человека в этой профессии?

— Пока нет, но он будет помогать, упрощая какие-то процессы, делая их лучше и интереснее. Среди направлений в архитектуре будут преобладать темы экологии, развития городской среды, спортивной инфраструктуры, пешеходных маршрутов.

— Вы хотели когда-нибудь бросить архитектуру?

— Сомнения были на первом курсе, когда было такое желание — бросить учебу. Я долго размышлял и все-таки пришел к выводу, что это занятие мне по душе. С тех пор таких мыслей не было. Я только укрепился в идее развития этого направления, с удовольствием занимаюсь ей.

— Чем бы хотели заниматься на пенсии?

— Думаю, что такого времени, как пенсия, у меня не будет. Я просто продолжу то, чем занимаюсь и сейчас.

Вдохновение как мотивация

— Сергей Олегович, у вас много акварельных работ. Выставляете их в соцсетях, есть и выставки. А когда началось ваше увлечение акварелью?

— Еще во время учебы в МАРХИ постепенно стал проникаться акварельной техникой, но серьезно увлекаться начал с подачи моей супруги Ирины. Начинать было непросто, сама техника требует много терпения. И здесь важно, чтобы не опустились руки.

— Были какие-то образы перед глазами?

— Многие, и не только из современных. Вдохновение — такая штука, которая не особо зависит от временного периода в искусстве. Художник рубежа XIX–XX веков Джон Сингер Сарджент, наш современник из Уругвая Альваро Кастаньет, молодое дарование Аслан Гайсумов впечатляют.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Что считаете важным в технике акварельной живописи?

— В акварели не нужно стремиться к абсолютной похожести. Это эксперимент. Важно подчеркивать акценты, их всегда нужно аккуратно дорабатывать. Тогда получите свое очарование в работе.

— Где у вас можно поучиться?

— Я провожу онлайн-занятия по акварельному рисунку для всех желающих. Темы выбираю разные: кадры из кинофильмов, фото из путешествий, домашний интерьер, а анонсы занятий можно посмотреть на моих страницах в соц сетях.

— Что чаще хотите перенести на бумагу? Какие образы, виды, воспоминания любите запечатлевать?

— Теплые воспоминания о путешествиях заставляют вновь взяться за кисти и краски. Люблю Венецию, с ее улицами, церквями и каналами. Краски и этюдник всегда со мной в путешествиях, а география изображенных объектов уже простирается от Нью-Йорка до Владивостока.

Рисую до 100 работ в год и каждый раз критически их пересматриваю. Награды престижных международных конкурсов, включение в частные коллекции, участие в выставках авторитетных художественных институций — все это, конечно, вдохновляет, но и мотивирует не останавливаться на достигнутом.

— Сергей Олегович, испытывали ли вы, как художник, кризис?

— Я бы не стал говорить именно о творческом кризисе, скорее всего, речь идет о перепадах в настроении и вдохновении. Но такие состоянии присущи всем представителям творческих профессий. Что-то может не получаться, это вполне нормально.

— Рисуете ли карандашом?

— Достаточно редко. Намного реже пользуюсь им, нежели акварелью. Делаю больше по настроению и когда получается. Еще использую уголь. Одно время увлекался рисованием гуашной тушью, отличным материалом может быть и гелевая ручка.

— Есть ли планы по новой выставке?

— По всей видимости, они будут реализованы осенью. Раньше пока не планирую. Но всегда могут появиться внезапные идеи.

— А работы других художников коллекционируете?

— У меня пока небольшая коллекция работ различных художников, хотя я достаточно давно ее собираю. Среди работ в личном собрании есть образцы живописцев, графиков, архитекторов России и зарубежных стран.

Дача — место для отдыха

— Судя по описанию, у вас очень насыщенные дни. Вы пишете планы на месяц или на год?

— Обычно пишу план на неделю, на более долгий срок это делать намного сложнее. Хотя задачи на разные перспективы я себе представляю.

— А есть место в городе или за его пределами, где вы можете отдохнуть от высокого темпа мегаполиса?

— У меня есть маленький деревянный домик — дача. Это спокойное место, и оно мне нравится.

— Жизнь кипит не только на улицах, по дороге, в кабинетах. В последние годы многие люди все чаще проводят время в соцсетях. Как вы относитесь к ним?

— У меня есть страница в Facebook и Instagram, где я онлайн веду свои мастер-классы, отвечаю на вопросы пользователей, выкладываю свои рисунки. Каждый может поучаствовать в мастер-классе и выложить свою работу, отметив меня. К новинке Clubhouse еще не привык, пока разбираюсь с этим форматом соцсетей.

— А на YouTube что-то смотрите?

— Преимущественно это шахматные трансляции.

— И это еще одно увлечение — шахматы?

— Да, я играю и онлайн, и с соперниками за одним столом.

— Есть ли разница игры в шахматы онлайн и с человеком за одним столом?

— Да, безусловно, большая разница между дистанционной игрой и соперником напротив тебя. Но я считаю важным частую практику, а встречаться с конкретными людьми бывает трудно, поэтому виртуальные партии выручают.

— Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в жизнь людей. Многие стали реже встречаться и общаться. Если говорить глобально: встреча с каким человеком произвела на вас самое сильное впечатление?

— В моей жизни была такая встреча. Имя вряд ли что-то подскажет широкой общественности. Это была женщина, уже пожилая. Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Cоюза. Ее рассказы об огненных годах запали в душу, наложили свой отпечаток.

ДОСЬЕ

Родился в Москве 25 июля 1977 года. Окончил Московский архитектурный институт. Занялся самостоятельной практикой, организовав в 2001 году свое первое архитектурное бюро.

В число проектов, реализованных при моем участии и под авторским руководством, входят парк и концертный зал «Зарядье», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, реконструкция большой спортивной арены «Лужники» к чемпионату мира по футболу — 2018, Дворец водных видов спорта в Казани, стадион «Краснодар» и много других значимых объектов.

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