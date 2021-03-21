Долгожданное время мультиков

Фото: Из личного архива Кирила Щитова

В воскресенье, 21 марта, в парке «Северное Тушино» открыллся мультклуб. Маленьким посетителям будут показывать анимационные картины киностудии «Союзмультфильм». На каких мультфильмах выросли руководители различных структур и ведомств, выясняла «Вечерняя Москва».

Максим Фатеев, вице-президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации:

— Неизгладимое впечатление оставлял каждый выпуск «Ну, погоди!». Появление волка с зайцем на экранах было сродни настоящему празднику. Дворы тут же пустели, когда звучали первые ноты заставки. Неслись к экранам все — от 3 до 15 лет. Мамы иногда шли на хитрость: говорили, что сейчас начнется мультфильм, выманивая загулявшегося ребенка с улицы. Второй мультик в детском рейтинге — «Приключения капитана Врунгеля». Его показывали только в зимние каникулы. Эта лента вместе с «Островом сокровищ» была наполнена шутками, отличной музыкой, а песни напевали все кому не лень. Достаточно вспомнить про «бандито-гангстерито». Песню даже пробовали записать на кассету, подключая магнитофон к телевизору.

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы:

— Когда мне было лет пять, на экраны вышел мультфильм «Маугли». Его персонажи: мудрый Ка, Багира, Балу, конечно, сам Маугли — просто поразили меня. Я могу сказать совершенно точно, что это гениальный мультфильм, который смотрели, смотрят и будут смотреть дети еще многих поколений. Он и меня до сих пор не оставляет равнодушным. Вообще я искренне горжусь советской школой мультипликации, у меня записана довольно большая коллекция мультфильмов, начиная годов с шестидесятых. Это без всяких натяжек — шедевры.

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы:

— У меня несколько фаворитов среди мультфильмов. Первый — это «Маугли», где невероятная графика и захватывающий сюжет поражали детское воображение. Очень любил «Пластилиновую ворону», «Падал прошлогодний снег», «Жил-был пес», «Ух ты, говорящая рыба!». До сих пор считаю их прорывными с точки зрения сюжета, графики, юмора, которые там так гармонично встроены. Чудесные работы, которые нравятся не только детям, но и взрослым.

Александр Семенников, депутат Мосгордумы:

— В моем детстве мультфильмы по ТВ показывали не так часто, и они были черно-белыми. Я был готов смотреть любые. Главное, чтобы они были рисованными — кукольные считались совсем для малышей. Вне конкуренции были выпуски «Ну, погоди!». Новую серию ждали так, как ждут новогодних подарков. Еще мне очень нравился полнометражный — тогда огромная редкость — мультфильм «Маугли», экранизация «Книги джунглей» Киплинга.

Кирил Щитов, депутат Мосгордумы:

— В детстве смотрел разные мультики: «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Домовенок Кузя». Но я больше любил приключенческие истории — «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля». Всегда переживал за героев во время их путешествий.

Дмитрий Протасовский, генеральный директор Российского дома международного научно-технического сотрудничества:

— В нашем детстве мультфильмы рассказывали про добро и зло, различные социальные модели, на базе которых формировалась будущая личность. Из всех замечательных мультфильмов моего детства особенно запомнились «Маугли» — история про дружбу, взаимовыручку и достижение целей, «Лебеди Непрядвы» — про мужество, долг, честь и самопожертвование, а также «Трое из Простоквашино» — добрый и прогрессивный для своего времени мультик про находчивость, предприимчивость и кооперацию. Детское пособие о взрослом предпринимательстве. На самом деле любимых мультфильмов десятки — ярких и отложившихся в памяти советских и некоторых диснеевских.

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