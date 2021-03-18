Любое утро стоит начинать пораньше, с хорошим настроением

Директор парка «Ходынское поле» Рустам Клочков во время обхода территории / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Директор парка «Ходынское поле» Рустам Клочков уверен: атмосфера в коллективе создается благодаря хорошему настрою всех людей. Только тогда получается создать настоящую команду единомышленников, способную решить самые трудные задачи.

Помочь в этом непростом деле призваны дисциплина и внимательность даже к самым незначительным событиям в жизни каждого подчиненного. А руководитель в этом вопросе должен являть собой личный пример.

Коллектив, по его мнению, — команда, в которой важен каждый человек.

— Если кто-то выходит из строя, нарушения могут произойти и во всей системе, — отмечает Рустам Клочков.

Именно поэтому он дает совет: начинайте любой день рано и в хорошем настроении. Помочь в этом могут зарядка и легкий завтрак.

— Мой папа всегда говорил, что день начнется хорошо, если ты с утра можешь зарядиться бодростью, — советует он. —Укреплять свое здоровье можно также прогулкой.

Если погода позволяет, директор парка отправляется до места работы пешком. Только ненастье заставит пересесть его в машину. Летом же выбор всегда падает на двухколесного друга — мотоцикл-круизер.

Первым делом в парке Рустам Клочков собирает планерку, а после обходит территории.

— Беру двух сотрудников, отвечающих за уход и содержание парка, на местах выявляем все недочеты, чтобы в течение дня их исправить, — говорит он.

У каждого специалиста есть свое задание, которое он старается выполнить максимально быстро и качественно.

— В парке каждый день решается много вопросов: от проведения праздников до текущего ремонта объектов инфраструктуры, — отмечает Рустам Клочков.

Иногда с обращениями, советами, пожеланиями и даже критикой приходят и неравнодушные москвичи. Директор парка практически каждый день общается с посетителями.

— Решаем, как можно совместными усилиями сделать любимый парк еще лучше, — рассказывает Рустам Клочков. — За три года существования парка многие уже стали не просто посетителями, а хорошими знакомыми.

Москвичи, к примеру, переживают за зимовку рыб. В этом году для подводных обитателей устроили полынью, в которой аэрационный насос обеспечивает доступ кислорода рыбам.

— Их в пруду живет около 120 видов, — говорит Клочков.

Живут в парке «Ходынское поле» не только подводные обитатели. На прудах здесь можно увидеть красных утокогарей. Самому младшему пернатому москвичи даже дали имя — Вася. За ним сейчас наблюдают орнитологи — птицу с подбитым крылом некоторое время назад подобрала местная жительница. Она обратилась к специалистам: те вылечили и окольцевали птицу, а жить огарю предложили в парке на Ходынке. Вася «согласился».

— Работа в парке — это уникальная возможность много времени проводить на природе, не покидая город. А также каждый день делать жизнь горожан ярче и интереснее. Вечером я еще раз обязательно обхожу парк, чтобы убедиться, что все в порядке и все замечания исправлены, — подмечает Рустам Клочков. — Дни всегда насыщены событиями, свободного времени практически нет.

Но если оно все же выдалось, он признается: тянет опять на природу — в парк или на набережные.

СПРАВКА

Рустам Александрович Клочков родился 19 июня 1977 года в семье военнослужащих. Папа — кадровый офицер, мама — врач. Учился по месту службы отца. В первый класс пошел в среднюю школу № 404 в Выхине.

Службу начинал курсантом в Новосибирском высшем военном общевойсковом командном училище, принимал участие в наведении конституционного порядка на территории Чеченской Республики.

Выпускник Российской академии государственной службы при президенте РФ.

Прошел путь от военного до деятеля культуры. В настоящее время занимает должность директора парка «Ходынское поле».

Также является депутатом Совета депутатов муниципального округа Сокольники.

Читайте также: «Идет кто попало»: как изменилась профессия няни в Москве