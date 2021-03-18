«Идет кто попало»: как изменилась профессия няни в Москве

Трехлетняя Нюша Зименко рисует вместе со своей няней Наталией Делициевой. Женщина много времени уделяет творческому развитию девочки / Фото:Анна Малакмадзе /Вечерняя Москва

В столичном центре занятости «Моя карьера» стартовал новый набор на обучение профессии няни. Брать помощника по воспитанию детей — давняя традиция, которая продолжается в столице на протяжении многих столетий.

Многие нынешние москвичи с теплотой вспоминают детство и особенно трепетно относятся к тем моментам своей жизни, которые связаны с няней. Ведь именно с этими добрыми и ласковыми женщинами мы проводили столько времени, играли и делали школьные уроки.

Традиция нанимать помощниц идет еще с дореволюционных времен. По словам московского экскурсовода и краеведа Ирины Вишняковой, няня Александра Сергеевича Пушкина Арина Родионовна — яркий пример того, зачем в те времена приглашали нянь.

— Детей было очень много в семьях, смертность большая. В дворянских семьях до отмены крепостного права из крепостных выбиралась помощница, которая будет смотреть и ухаживать за детьми, — рассказала она. — Мама же в те времена, условно, 30 минут покачала ребенка и отдала няне. И то, что у него режутся зубы по ночам, — это уже не ее забота.

Эксперт отметила, что женщинам в те времена крайне важно было хорошо выглядеть, потому что нужно было посещать балы, торжественные приемы.

— А если у нее 10 детей и она ими сама будет заниматься, то представьте, в каком она будет состоянии, — пояснила Ирина Вишнякова.

Помимо нянь, также нанимали гувернанток, которые имели хорошее образование.

— До середины XIX века часто приглашали иностранных женщин, потому что они могли с ребенком говорить на другом языке, что упрощало их процесс обучения в будущем, — уточнила краевед.

С отменой крепостного права ситуация с финансовым положением дворян меняется. По словам Вишняковой, многие семьи уже не могут позволить себе содержать десять помощниц.

— Теперь же нужно им было платить, — пояснила она.

Москва в это время становится очень крупным городом, сюда начинают приезжать еще больше людей.

— Появляются объявления о найме помощниц, в том числе нянь, которые должны работать уже не в загородном доме, а в городской квартире. А это совсем другая жизнь! — подчеркнула эксперт.

Кроме того, появляется образование для нянь — Александровское училище, где, конечно, готовят в первую очень учительниц, которые в том числе могли работать и нянями для детей.

— То есть стал повышаться образовательный уровень таких помощниц, — добавила краевед.

Москвовед Александр Васькин рассказал, что одна няня в дореволюционное время могла воспитывать несколько поколений семьи, в которой проживала.

— Это был любимый всеми человек, которого давно знают и уважают, несмотря на то что она могла иметь крепостное происхождение, — пояснил он.

В советское время, уточнил Васькин, нянями были в основном женщины из деревни, иногда не очень грамотные.

— Приглашать нянь практиковалось в основном в среде научной и творческой интеллигенции. Родители весь день на работе, а няня сидит с детьми, гуляет с ними, — сказал эксперт.

Потребность в нянях снижалась в СССР с увеличением числа яслей и детских садов. Тогда, отметил москвовед, нянь стало гораздо меньше.

— Найти хорошую няню уже в прошлом веке было непросто, ведь она должна была соответствовать определенным требованиям. Это даже нашло отражение в кинематографе. Вспомните известный фильм «По семейным обстоятельствам», — добавил Александр Васькин.

В наше время подобрать няню еще труднее. Порой ее ищут годами. Раньше няням и в голову не пришло бы обидеть ребенка, как-то не так с ним обращаться. А все потому, что они были благодарны семьям, которые их забрали с периферии в столицу, дали здесь работу и возможность жить. Сейчас же такие ситуации — частое явление.

Няня Мавра с подопечной Машей Менкель в подмосковной усадьбе Щаповых Подсолнечное / Фото: Главархив Москвы

— Все потому, что в няни идет кто попало, и проверке их квалификации родители порой уделяют недостаточно внимания. Да и сами няни не так ценят свою работу, считая, что можно найти в любой момент другую семью с ребенком. Поэтому и происходят различные криминальные истории, которые мы потом узнаем из новостей, — подчеркнул он.

Но, к счастью, таких нянь немного. Наталия Делициева — москвичка с высшим музыкальным образованием. Долгие годы выступала на сцене, а сейчас, выйдя на пенсию, сидит с детьми.

— Мне нравится с ними играть, рисовать, заниматься музыкой, — говорит она.

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