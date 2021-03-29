Эксперты расскажут, как получить льготы

Татьяна Буцкая - председатель «Совета матерей» / Фото: Из личного архива Татьяны Буцкой

Общероссийская общественная организация «Совет матерей» открывает приемные в Москве. Зачем они нужны и для кого будут работать, рассказала председатель совета Татьяна Буцкая.

— Татьяна Викторовна, кто сможет обратиться в такую приемную за помощью?

— Любой человек, у которого есть семья. В самом широком понимании. Семья — это ведь не только мама, папа и дети, но и наши бабушки, дедушки.

— Почему «Совет матерей» не может сосредоточиться на каком-то одном поколении?

— Потому что это невозможно. У семьи, как правило, общие проблемы. Не будем далеко ходить — в начале 1990-х уделяли так мало внимания семье, что это стало как бы и неважным. Причем настолько, что пропасть демографической ямы заметили только тогда, когда в экономику не пришли целые поколения.

— Но сейчас ситуация другая?

— Новая Россия всего за полтора десятилетия уже много сделала для того, чтобы женщины и мужчины снова захотели стать мамами и папами: тот же материнский капитал или сниженные ставки по ипотеке. Но везде так много юридических нюансов... К сожалению, большинство наших мам и пап, бабушек и дедушек не пользуются положенными им льготами просто потому, что о них не знают.

— То есть вы подсказываете, на что обратить внимание, — занимаетесь просвещением?

— Можно сказать и так, но это лишь одно из направлений нашей работы. Например, сейчас мы выводим на новый виток дискуссию вокруг Закона «О многодетных семьях». Знаете, есть такой коэффициент: чтобы нация не исчезла, в каждой семье должно быть в среднем два с половиной ребенка. Нелепо звучит, правда? Но реальность такова, что сегодня решиться родить даже троих детей — подвиг. И, я считаю, таких людей нужно отмечать. Спортсменов, например, после олимпиад награждают иномарками. Было бы здорово, если бы многодетным семьям бесплатно давали хороший минивэн.

— Так зачем же все-таки «Совет матерей» открывает приемные в московских районах?

— Мы открываем приемные, чтобы каждый мог рассказать нам о проблемах не только по телефону или онлайн, но и лично. Не всегда нужны какие-то глобальные действия, иногда достаточно просто выслушать человека, принять участие в его судьбе. Мне хочется оградить людей от бюрократии. Им положены льготы и пособия, и мы поможем их получить.

ДОСЬЕ

Татьяна Буцкая — эксперт Общероссийского народного фронта, председатель «Совета матерей» и президент Ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг «Выбор родителей». Родилась 8 мая 1975 года в Москве. В 2001 году окончила ординатуру Медуниверситета имени Пирогова по специальности «Педиатрия». Свой профессиональный путь начинала обычным детским врачом. Общественной деятельностью занимается с 2014 года. Воспитывает двух сыновей.

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