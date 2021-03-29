Эксперт по финансам разъяснил новые правила получения пособия на ребенка от трех до семи лет

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Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал изменения, внесенные Министерством труда и социальной защиты России в проект постановления с правилами назначения пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

По словам эксперта, независимо от наличия недвижимости или автомобиля, малоимущие семьи будут получать положенную им выплату. Он также пояснил, что в настоящее время для предоставления выплат не имеет значения число метров, которые приходятся на ребенка, потому что чаще всего этот показатель не имеет коммерческой значимости. Помимо этого, даже наличие личного транспорта не окажет влияния на получение пособия. Однако в данном вопросе важно соблюсти особые условия. Например, семья с машиной за пять миллионов рублей не будет входить в список нуждающихся. Мощность авто должна не превышать 250 лошадиных сил, а возраст должен быть более пяти лет.

— Что касается недвижимости то здесь тоже нужно учитывать некоторые нюансы. Например, в разных регионах бывает, что у семьи есть частный дом, доставшийся от родителей или от бабушки с дедушкой. При этом взрослые получают низкую заработную плату, — объяснил Александр Сафонов.

Он также добавил, что так как это единственное жилье, которое нельзя сдать, то это не может влиять на выплату пособий по нуждаемости. Также бывают случаи, когда жилье является расходом обязательства, так как его необходимо содержать, отмечает Nation News.

В заключении эксперт пояснил, что необходимо рассматривать все источники дохода семьи, а также учитывать, что наличие земельного участка не должно быть препятствием для получения данной государственной помощи.

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