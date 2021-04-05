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Как работает московский Общественный штаб по реновации
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Как работает московский Общественный штаб по реновации

Алексей Хорошилов

Интервью

Общественный штаб по реновации продолжает информировать и помогать участникам программы. Об итогах работы за три месяца этого года рассказал председатель штаба, президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко.

— Валерий Иванович, сколько обращений поступило в штаб с начала года?

— За три месяца 2021 года Общественный штаб принял около 7,5 тысячи обращений жителей. Самыми популярными остаются вопросы о дате переселения, порядке предоставления жилых помещений и стартовых площадках. Москвичей также интересуют вопросы докупки дополнительных квадратных метров, возможности разъезда, а также то, как они узнают о начале переезда.

— Нередко в штаб обращаются участники программы с уникальными проблемными случаями. Им удается помочь?

— Действительно, были обращения по порядку оформления доверенности от собственников, проживающих за границей, на представление их интересов при переселении, в том числе на представление интересов несовершеннолетних собственников. Люди просили разъяснить, как правильно оформить доверенность, какие формулировки в них обязательны. Особенно этот вопрос стал актуален в период пандемии, когда границы закрылись и нет возможности приехать для оформления документов на квартиру в новом доме. Они получили разъяснения по всем интересовавшим их вопросам.

— По вашим наблюдениям, много ли желающих докупить жилплощадь при переезде?

— Это один из популярных вопросов, с которым обращаются к нам в Общественный штаб. Докупить площадь можно в момент переезда или в течение двух лет после. Кто-то хочет купить квартиру для родителей, чтобы они жили рядом. Кто-то хочет разъехаться с родственниками и вместо «двушки» взять две «однушки». Ситуации разные. Для оплаты можно использовать собственные и кредитные средства, жилищные субсидии и сертификаты, а также материнский капитал.

— Увеличилось ли количество обращений после озвучивания этапов переселения?

— Количество обращений действительно увеличилось. Люди хотят узнать не только этап переселения, в который попал их дом, но и точный адрес переселения, хотя это невозможно узнать заранее. Наши сотрудники разъясняют, что при принятии решения о включении дома в тот или иной этап учитывается масса факторов: соблюдение требований градостроительного проектирования, строительных норм, наличие свободных земельных участков в квартале и многое другое. Это большая работа.

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