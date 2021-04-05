Как крупные проекты помогли развиться промышленному производству в Москве

Ведущий печатник одной из столичных компаний Александр Начинкин контролирует линию производства бумажной упаковки для молочной продукции. Благодаря городской поддержке предприятие смогло выжить в пандемию и даже закупить новое оборудование / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Объем столичного промпроизводства в январе-феврале вырос на 11,3 процента. «Вечерняя Москва» узнала, благодаря чему улучшаются эти показатели. Несмотря на непростые последствия пандемии, промышленность столицы продолжает набирать обороты.

Предприятия отмечают рост спроса на их продукцию по сравнению с прошлым годом, а значит, экономика города восстанавливается. Улучшению ситуации способствуют сразу несколько серьезных факторов.

В столичном Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений пояснили, что серьезную роль в развитии экономики сыграли запущенная в Москве программа реновации и ряд других крупных инфраструктурных проектов, связанных с городской транспортной системой, — это способствует повышению спроса на продукцию для строительства. В частности, в сегменте готовых металлических изделий рост промпроизводства составил 78,4 процента, а для неметаллической минеральной продукции, к которой относится, например, бетон, — 68,2 процента.

— Растут и объемы выпуска электрического оборудования. Его производство увеличилось на 85,5 процента, а одной из ключевых категорий — электропроводников — в 4,1 раза. Объясняется это в том числе серьезным увеличением интернет-трафика и нагрузкой на сети в связи с переходом на удаленный режим работы и учебы, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Наиболее заметно — в 2,5 раза — увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Председатель совета директоров компании по производству картонной упаковки для молочной продукции Сергей Ботвин рассказал, что по сравнению с прошлым годом спрос на их продукцию сейчас восстанавливается.

— Мы видим рост количества заказов примерно на 10 процентов, — сказал он.

По словам предпринимателя, пандемия дала толчок для развития его компании.

— Благодаря субсидии от правительства Москвы, которую мы получили в прошлом году в размере порядка 10 миллионов рублей, мы смогли запустить новую линию производства одноразовой посуды из картона, которая является гораздо более экологичной, чем пластиковая, — отметил Ботвин.

Владелец предприятия добавил, что новое направление производства крайне перспективно и компания уже получает много заказов на этот экологичный товар.

— Также у нас есть статус инвестиционного промышленного комплекса, который помимо льгот дает нам уверенность в завтрашнем дне и осознание, что столичное правительство нас поддерживает, — подчеркнул он.

Важность поддержки столичных властей отметила и директор Городского управления инвестициями Светлана Ганеева. По ее словам, устойчивый рост производства достигается в том числе благодаря проводимой в Москве политике стимулирования инвестиционной активности и сохранения ранее принятых программ.

— В прошлом году инвестирующие компании, которые осуществляют деятельность в области обрабатывающего производства, получили право на инвестиционный налоговый вычет. Предприятия, которым присвоен статус московского инвестора первой или второй категории, могут применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 12,5 и 8 процентов соответственно, — добавила она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Основным драйвером роста промпроизводства стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январем-февралем прошлого года объем вырос на 7,6 процента. В 2,4 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, в 2,1 раза — выпуск лекарственных препаратов.

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