Актер Александр Половцев: Я уже не в том возрасте, чтобы бросать карьеру ради семьи

Актер Александр Половцев / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В этом году российского зрителя ожидает премьера детектива «Полицейское братство» с участием золотого состава артистов легендарного сериала «Улицы разбитых фонарей». Одну из ролей в нем играет Александр Половцев. Актер рассказал «Вечерке» о своем образе, настоящих чувствах и о том, почему он перестал ходить в кино и играть в театре.

— Александр, не боитесь, что в проекте «Полицейское братство» зрители не воспримут вас в старом актерском составе, но в новых амплуа?

— Это зрителю судить. Но смешно отказываться от работы. Если она у меня есть, я стараюсь делать ее хорошо. Да и герои у нас совершенно другие, просто актерский состав почти такой же. «Полицейское братство» — это рабочее название, мы еще думаем над ним. В сериале журналист, бандит, следователь в отставке и оперативник. Но в силу обстоятельств они друг друга выручают в разных жизненных ситуациях. Так что мужское братство там существует.

— В феврале на экраны вышел фильм «Кроличья лапа», у вас эпизодическая роль. Не обиделись, что вас пригласили на эпизод?

— Не бывает маленьких ролей. Очень часто случается, что запоминаются именно эпизодические роли. Кстати, это была моя первая работа с женщиной-режиссером в полном метре. Тем более с таким режиссером, как Нана Джорджадзе. Тем более что это фильм о настоящей любви. Я ее испытывал и по себе знаю, что это такое — когда ты не можешь спать, есть, хочется этого человека видеть, ощущать, слышать. Для настоящего чувства ни языки, ни расстояние, ни социальное положение не преграда.

— Вы сложно переживаете неудачи?

— Да, это дается мне тяжело. Обычно я много хожу, гуляю где-то один, думаю. Но я понимаю, что кино — это сложно, ведь там все должно совпасть.

— А есть ли роль, которую вы мечтаете сыграть?

— Как таковой роли мечты у меня нет. Не могу сказать, что я хотел бы сыграть Гамлета или еще кого-то. Какие мои годы. Но я хотел бы сняться в полном метре у хорошего режиссера.

— Российского или зарубежного?

— Если предложит зарубежный, соглашусь. Но там слова сложно учить. Не могу сказать, что я в совершенстве владею каким-то языком. Но когда я работал в театре-студии «Время», мы ездили в Германию и показывали там сказки на немецком языке. Я играл Бабу-ягу и Кощея Бессмертного.

— Вы сейчас не играете в театре. Почему?

— Потому что сейчас с театром беда. Режиссеры уже не знают, чем привлечь зрителя. Для меня театр — это высокое искусство. То же и с кино. Помню, мы ходили с папой в кинотеатр, и при входе висела табличка, что вход с мороженым категорически запрещен. И уж никто тогда не жевал в зале. Это было какое-то магическое действо. Сейчас я перестал ходить в кино. Только если рано утром или поздно вечером, когда никого нет. И артисты меня удручают. Не все. Я не виню актеров, которым нужно заработать денег, чтобы кормить семью, но иногда это грустно и даже стыдно.

— У вас двое маленьких детей. Они смотрят проекты с участием папы?

— Они посмотрели «Зимний круиз». Сын Андрей тогда сказал сестре Яне: «Давай еще раз посмотрим, там папа с бандитами дерется».

— А сможете ли вы бросить карьеру ради семьи?

— Я уже не в том возрасте, чтобы бросать карьеру ради семьи. Я не настолько загружен работой, не служу в театре. Мне кажется, работу и семью можно совмещать, просто нужно брать меньше нагрузки. Сейчас мы с моей женой придумываем какие-то шутки, подарочки друг другу, но все равно большая часть времени и сил уходит на детей. Не потому что мы разлюбили, нет. Мы до сих пор очень нежно и трепетно относимся друг к другу. Но пока есть силы и здоровье, мне нужно попытаться распределить ту часть жизни, которую мне отвел Бог, чтобы дать что-то полезное и правильное детям. Например, привить им любовь к чтению.

— А вы много читаете?

— Я сейчас вместе с ними читаю очень много детских книг. А взрослую литературу, к своему стыду, почти забросил. Зато в студенческие годы я очень много читал. А когда мы не успевали прочесть все книги до экзаменов, мы собирались вместе с однокурсниками, и ребята пересказывали содержание произведений, а остальные конспектировали. А мне еще тогда папа привез магнитофон, и я ставил его и записывал на кассеты.

Актер Александр Половцев / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

— Как вы проводите свободное время?

— А его у меня сейчас почти нет. Утром детей надо собрать в детский сад, отвезти, пока они там, надо помочь жене по дому, а если съемки, то учить текст. Моей маме 90 лет, надо к ней съездить, продукты отвезти, помочь по дому. Но если мы в деревню ездим, я очень люблю собирать грибы. Даже если ничего не найдешь, здорово просто походить по лесу, подумать о жизни, послушать птичек.

— А активный отдых любите? Вы ведь участвовали в проектах «Форт Боярд», «Фактор страха», «Последний герой».

— Я просто себя проверял. В «Форт Боярд» я вообще поехал только потому, что мне хотелось посмотреть на форт, где снимали фильм «Искатели приключений» с Аленом Делоном и Лино Вентурой. Я, если честно, не люблю эти игры, потому что они построены на интригах.

Участники могут миловаться, а перед камерой расскажут про вас такое, что волосы дыбом встают. Но узнаете вы об этом только в эфире.

— Что для вас самое главное в человеке?

— Порядочность, честность, уважение к старшим и к истории. Мама пережила блокаду. И когда она вспоминает об этом, начинает плакать. Нам даже в страшном сне не представить, что это такое. Я стараюсь и детям своим рассказывать об истории страны и нашей семьи, чтобы они помнили.

ДОСЬЕ

Александр Половцев родился 3 января 1958 года в Ленинграде. В 1980 году он окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиКа. В кино Александр дебютировал в картине «Оно» режиссера Сергея Овчарова. А всеобщую известность актер получил после роли майора Соловца в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Влюбленный муж

Александр Половцев был женат два раза. Со своей нынешней избранницей Эсаной Муратовой актер познакомился в одном из питерских баров, где девушка работала официанткой. Влюбленные вместе с 2009 года. Впервые они появились на публике в качестве пары в 2013 году. Половцев и Муратова узаконили отношения в 2016 году и сейчас воспитывают двоих детей: пятилетнего сына Андрея и трехлетнюю дочурку Яну.

Заслужил похвалу сына

Одной из своих самых удачных ролей Александр Половцев считает Геннадия Петровича Смирнова в сериале «Восьмидесятые». Этот обаятельный персонаж приглянулся не только зрителям, но и родным актера. Сын Половцева Степан, посмотрев несколько серий, сказал: «Мне понравилось». Притом что он скуп на похвалы.

Бравый солдат

Не успела карьера актера начаться, как его призвали в ряды Советской армии. Воинскую службу Александр проходил в показательном полку им. Ленинского комсомола, затем в отряде «Политбоец» при штабе ВВС Ленинградского военного округа, а после попал в полк связи под Ленинградом.

Двойной праздник

В детстве будущий актер горько сожалел о том, что родился 3 января. Ему всегда дарили один подарок на два праздника — на день рождения и на Новый год. А ему так хотелось получать их два раза. Но разочарование компенсировало то, что отец Александра Половцева на Новый год непременно ставил дома живую елку, которая вызывала у мальчика настоящий восторг. Она стояла впритык к дивану, где спал маленький Саша, а иголки падали ему прямо на ноги.

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