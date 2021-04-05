Александр Большунов заявил, что норвежские соперники его боятся

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Чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов рассказал об отношениях с соперниками из Норвегии.

Лыжник заявил, что поддерживает хорошие отношения с конкурентами, которые начали его опасаться. Именно с этим Большунов связывает желание соперников придерживаться против него определенной командной стратегии в гонках.

По его словам, норвежские лыжники продумывают план борьбы против него перед каждым стартом. Однако россиянин уточнил, что столкновения и падения остаются исключительно спортивными моментами.

— 100 процентов перед каждой гонкой продумывают тактический план, что и как делать в конкретных ситуациях. Ну и потом стараются реализовать. А я стараюсь их обыграть,— рассказал спортсмен в интервью изданию «Чемпионат».

Ранее Александр Большунов победил во всех гонках на прошедшем чемпионате России в Тюмени. Он выиграл золото в индивидуальном и командном спринтах, скиатлоне и в эстафете.

Напомним, 7 марта на финишной прямой марафона на 50 километров в рамках чемпионата мира в Германии Большунов столкнулся с Йоханнесом Клебо из Норвегии и сломал свою палку. В результате инцидента Клебо дисквалифицировали. Золото досталось еще одному норвежцу — Эмилю Иверсену, а серебро — Александру Большунову.

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