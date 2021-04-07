Надежда Делаланд: Важно качество произведения

Фото: Из личного архива Надежды Делаланд

Корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал с автором семи поэтических книг, кандидатом филологических наук Надеждой Делаланд, чтобы разобраться, стоит ли разделять мужскую и женскую поэзию.

— Вас часто называют одной из самых ярких представительниц новой волны российской женской поэзии. Вы согласны с такой формулировкой?

— Это мне льстит, но вообще я не вижу особенного смысла вмешиваться в то, как меня называют — Надя или Надежда, поэт или поэтесса, относят к традиционной поэзии или к авангарду. Это не так важно.

— Существует ли понятие «женская поэзия»? Если да, то чем отличается от мужской?

— Мужчины и женщины, естественно, отличаются друг от друга, но не думаю, что это так уж существенно именно для поэзии. Для меня как читателя важен не пол автора стихотворения, а то, хорошее оно или плохое. Но, вероятно, для других людей и целей эта разница может иметь смысл.

— Не кажется ли вам, что мужская поэзия более широко представлена в мире и в России, хотя число женщин, пишущих и издающихся, постоянно растет. Тем не менее премии чаще получают мужчины (последняя Нобелевка — редкое исключение).

— Многие явления функционируют по закону маятника: если сейчас он качнулся в одну сторону, то в будущем качнется в другую. И, возможно, снова, как когда-то, наступит матриархат. Не чувствую в себе потребности об этом беспокоиться и в это вмешиваться.

— Изменилась ли поэзия в последнее время? И если да, то в чем ее отличие?

— Поэзия так устроена — как только что-то становится в ней законным, возникает необходимость этот закон обходить, иначе она утратит суггестивность и экспрессию, которые построены на нарушении нормы. Поэтому поэзия постоянно меняется, разделяется на направления, которые находятся в противофазе, а потом неожиданно сходятся и снова отпочковываются. Мне кажется, что самые талантливые современные стихи особенно обнажают бессознательное, по ним очень интересно изучать механизмы работы психики и жизнь языка.

— Недавно литературовед Анна Голубкова опубликовала статью, где привела свою классификацию женской поэзии, разбив ее на 13 условных направлений. Вас она отнесла к «традиционалисткам». Вы согласны с этой формулировкой?

— Анна Голубкова умница, она взялась за очень сложную работу, восхищаюсь ее смелостью. Главное начать, а дальше будут возникать разные уточнения, можно будет рассматривать нюансы. Подозреваю, что можно с разной степенью риска отнести меня к нескольким поэтическим лагерям, но сама я себя отношу к суггестивизму, манифест которого написала и опубликовала в соцсетях.

— Кого из поэтов вы считаете своими учителями и кого из современных вам любите и с удовольствием читаете?

— Своими учителями я считаю всех — и это не только поэты, не только люди, не только живые существа и так далее. Люблю очень многих современных поэтов, но последние два дня особенно люблю Александра Кабанова.

— Может ли чтение стихов в интернете заменить книги?

— Мне бумажную книгу ничто не заменит. Как в том анекдоте: «Что это у тебя в руках? — Электронная книга. — Пытаешься бросить читать?» Для меня издание книги — очень важный этап. Я читаю и отбираю тексты, упорядочиваю их, и мне самой становится яснее, что я на данный момент из себя представляю, от чего могу отталкиваться, чтобы идти дальше. Если бы не нужно было составлять книгу, я бы не взялась ни за что сама себя перечитывать, а иногда это нужно. Это как перебрать вещи в шкафу — убрать лишние, оставить нужные.

— Какой будет женская поэзия в ближайшем будущем?

— Не знаю. Было бы странно фантазировать на эту тему, особенно отдавая себе отчет в том, что осмыслить и современное состояние поэзии задача не из простых, и пока никто за это не взялся.

СПРАВКА

Надежда Делаланд (настоящее имя Надежда Всеволодовна Черных) — русский поэт и филолог. Также использовала псевдоним Н. Неизвестная. Окончила филологический факультет Ростовского государственного (ныне — Южного Федерального) университета.

Окончила аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета. Сейчас там же проходит докторантуру. Поэтические публикации и рассказы подписаны псевдонимом Надя Делаланд, некоторые стихи — псевдонимом Н.

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