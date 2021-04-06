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Москвичей пригласили в Гостиный Двор на лекции о Достоевском
Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Москвичей пригласили в Гостиный Двор на лекции о Достоевском

Ольга Маркова

Культура

В Гостином Дворе с 15 апреля по 27 мая пройдет курс лекций «Достоевский и дары смерти, или Краткий курс обретения бессмертия», посвященный 200-летнему юбилею Ф. М. Достоевского. Всего запланировано шесть лекций, сообщается на сайте ЦВЗ «Манеж».

На первой лекции 15 апреля участники услышат «Легенду о Великом читателе (У кого он учился)». На лекции вспомнят имена великих предшественников писателя.

Тема лекции 22 апреля — «Печать времени: великие перемены и великие современники (С кем он спорил и соглашался)». На лекции обсудят, как эпоха и современники писателя отразились в его творчестве. Участникам предстоит понять, с кем соглашался писатель, а кому становился непримиримым оппонентом. Слушатели сверят позиции Достоевского и Тургенева, Достоевского и Чернышевского, Достоевского и Толстого.

29 апреля слушателям расскажут о «Многомерных измерениях маленького человека (О ком он размышлял)». Достоевский вошел в русскую литературу с романом «Бедные люди». Именно в этом романе впервые осознается русский литературный тип маленького человека.

Лекция «Блудницы и святые (О ком он болел)» состоится 13 мая. Участники узнают об образах девушек в произведениях Достоевского: от Вареньки Доброселовой в первом романе и до Грушеньки — в последнем.

Тема лекции, которая пройдет 20 мая, — «О могуществе и бессилии зла (В кого он верил)». Достоевский — создатель одновременно утопии и антиутопии. Вопрос о счастье человека тесно сплетен в его мировоззрении с вопросом об источнике человеческого зла.

Заключительная лекция курса — «Его великие ученики (Кто учился у него)» — состоится 27 мая. Слушателям расскажут, как Достоевский оказал глубочайшее воздействие на лучшие умы европейской культуры ХХ века.

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