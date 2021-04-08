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Новые приключения лейтенанта Высика
Валентин Гафт и Владислав Галкин / Фото: Первый канал

Новые приключения лейтенанта Высика

Андрей Объедков

Интервью

Известный автор детективов Алексей Биргер завершил работу над новой версией романа «Конец янтарных годов». Это продолжение его известной экранизированной повести «По ту сторону волков».

— Алексей Борисович, я знаю, что у вас про главного героя сериала «По ту сторону волков» Сергея Высика, расследующего в нем загадочные убийства, написано много повестей. У этого героя были прототипы?

— Так получилось, что я общался со многими милиционерами, которые произвели на меня впечатление, они и стали прототипами Сергея Высика, фронтовика, которого после окончания Великой Отечественной войны назначают начальником одного из районных отделов милиции Подмосковья.

Его я писал с трех людей: начальника уголовного розыска из Мытищинского райотдела, потом с отца моего одноклассника, который работал участковым, и с начальника охраны Музея изобразительных искусств имени Пушкина, где работала моя мать. Первую повесть, «Скворец», я написал еще в 1978 году, но опубликована она была позже всех — в 2014-м в журнале «Новый мир». Выходила отдельным изданием «Темная ночь», про готовящееся покушение на актера Леонида Утесова. А повесть «По ту сторону волков» была создана в начале 1990-х. Я тогда сотрудничал с «Искусством кино». «По ту сторону волков» в журнале решили публиковать в нескольких номерах, с продолжением. После выхода номера с первой частью мне позвонил режиссер Александр Аравин и предложил экранизировать повесть. «Мосфильм» взялся за работу. Но в конце 1990-х произошел дефолт, и деньги, выделенные на начало съемок, обесценились. Поэтому киноконцерн перепродал право экранизации Первому каналу, который решил, что снимать будет Владимир Хотиненко.

— С вами советовались при подборе актеров?

— Изначально я видел в главном герое Ролана Быкова, когда начинались переговоры по съемкам, он был жив. После его смерти я хотел, чтобы по типажу был такой же актер, и изначально был против Владислава Галкина. Хотиненко все просил меня: «Ну посмотри пробы». И после одной из них я переменил мнение, я был поражен игрой Галкина и уже не видел более идеального актера.

Его отличительной чертой было то, что он был очень скромным и деликатным человеком, хотя играл более жесткие роли. Тогда была издана моя повесть «Конец янтарных годов», продолжение «По ту сторону волков», а Галкин очень хотел, чтобы, если будет сниматься продолжение, возникла линия, как Высик ищет свою мать, ведь он детдомовец, причем чтобы нашел — и сразу опять потерял… Продолжения не состоялось, но не так давно я в память о Галкине сильно переработал и расширил повесть, превратив ее в роман, и дописал линию поисков матери в том виде, в котором ее хотел видеть Галкин. Так сказать, посмертный поклон ему. Сейчас жду предложений от издательств и, если эта вещь выйдет, поставлю посвящение Галкину.

— С кем еще из артистов свел вас этот фильм?

— Как-то Сергей Гармаш подошел ко мне и заговорил о том, что он знал моего отца, который был художником-постановщиком спектаклей «Современника», таких как «Дни Турбиных», «Кабала святош». «Мы, актеры, иногда обращались не к режиссеру, а к вашему отцу и советовались, как лучше сыграть того или иного героя. И так здорово, что после работы с отцом я работаю с сыном!» — сказал мне Гармаш. И на протяжении всего съемочного процесса мы общались, вспоминали отца.

ДОСЬЕ

Алексей Биргер родился 7 сентября 1960 года в семье художника Бориса Биргера. Окончил ГИТИС. Начинал публиковаться как театральный критик. В Университете Сан-Паулу читал курс лекций по истории театра на английском языке. Опубликовал более 40 детских и 15 взрослых детективов. По его сценариям сняты фильмы «Бездна» и «По ту сторону волков».

ВЕСЕННИЙ КАЛЕНДАРЬ

Весной у тех, кто заботится о нашей безопасности, немало поводов принимать поздравления.

■ 17 апреля — День ветеранов МВД Именно в этот день в 1991 году в России была создана Общественная организация внутренних дел и внутренних войск. Московские ветераны нередко продолжают помогать коллегам в качестве наставников при ведении сложных дел или участвуя в работе опорных пунктов охраны общественного порядка.

■ 19 апреля — День юридической службы МВД России Люди, отмечающие этот праздник, в числе других обязанностей способствуют совершенствованию законодательства, которое регулирует деятельность всей системы МВД.

■ 30 апреля — День пожарной охраны Этот праздник огнеборцы отмечают с 1999 года, но приурочен он к дате подписания царем Алексеем Михайловичем наказа, вводившего постоянное дежурство пожарных дозоров. Произошло это еще в 1649 году.

■ 31 мая — День образования подразделений по делам несовершеннолетних Именно этим людям в погонах приходится чаще других работать с трудными подростками и неблагополучными семьями, где такие дети растут. Видимо, потому это подразделение можно назвать женским.

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