Новые приключения лейтенанта Высика

Валентин Гафт и Владислав Галкин / Фото: Первый канал

Известный автор детективов Алексей Биргер завершил работу над новой версией романа «Конец янтарных годов». Это продолжение его известной экранизированной повести «По ту сторону волков».

— Алексей Борисович, я знаю, что у вас про главного героя сериала «По ту сторону волков» Сергея Высика, расследующего в нем загадочные убийства, написано много повестей. У этого героя были прототипы?

— Так получилось, что я общался со многими милиционерами, которые произвели на меня впечатление, они и стали прототипами Сергея Высика, фронтовика, которого после окончания Великой Отечественной войны назначают начальником одного из районных отделов милиции Подмосковья.

Его я писал с трех людей: начальника уголовного розыска из Мытищинского райотдела, потом с отца моего одноклассника, который работал участковым, и с начальника охраны Музея изобразительных искусств имени Пушкина, где работала моя мать. Первую повесть, «Скворец», я написал еще в 1978 году, но опубликована она была позже всех — в 2014-м в журнале «Новый мир». Выходила отдельным изданием «Темная ночь», про готовящееся покушение на актера Леонида Утесова. А повесть «По ту сторону волков» была создана в начале 1990-х. Я тогда сотрудничал с «Искусством кино». «По ту сторону волков» в журнале решили публиковать в нескольких номерах, с продолжением. После выхода номера с первой частью мне позвонил режиссер Александр Аравин и предложил экранизировать повесть. «Мосфильм» взялся за работу. Но в конце 1990-х произошел дефолт, и деньги, выделенные на начало съемок, обесценились. Поэтому киноконцерн перепродал право экранизации Первому каналу, который решил, что снимать будет Владимир Хотиненко.

— С вами советовались при подборе актеров?

— Изначально я видел в главном герое Ролана Быкова, когда начинались переговоры по съемкам, он был жив. После его смерти я хотел, чтобы по типажу был такой же актер, и изначально был против Владислава Галкина. Хотиненко все просил меня: «Ну посмотри пробы». И после одной из них я переменил мнение, я был поражен игрой Галкина и уже не видел более идеального актера.

Его отличительной чертой было то, что он был очень скромным и деликатным человеком, хотя играл более жесткие роли. Тогда была издана моя повесть «Конец янтарных годов», продолжение «По ту сторону волков», а Галкин очень хотел, чтобы, если будет сниматься продолжение, возникла линия, как Высик ищет свою мать, ведь он детдомовец, причем чтобы нашел — и сразу опять потерял… Продолжения не состоялось, но не так давно я в память о Галкине сильно переработал и расширил повесть, превратив ее в роман, и дописал линию поисков матери в том виде, в котором ее хотел видеть Галкин. Так сказать, посмертный поклон ему. Сейчас жду предложений от издательств и, если эта вещь выйдет, поставлю посвящение Галкину.

— С кем еще из артистов свел вас этот фильм?

— Как-то Сергей Гармаш подошел ко мне и заговорил о том, что он знал моего отца, который был художником-постановщиком спектаклей «Современника», таких как «Дни Турбиных», «Кабала святош». «Мы, актеры, иногда обращались не к режиссеру, а к вашему отцу и советовались, как лучше сыграть того или иного героя. И так здорово, что после работы с отцом я работаю с сыном!» — сказал мне Гармаш. И на протяжении всего съемочного процесса мы общались, вспоминали отца.

ДОСЬЕ

Алексей Биргер родился 7 сентября 1960 года в семье художника Бориса Биргера. Окончил ГИТИС. Начинал публиковаться как театральный критик. В Университете Сан-Паулу читал курс лекций по истории театра на английском языке. Опубликовал более 40 детских и 15 взрослых детективов. По его сценариям сняты фильмы «Бездна» и «По ту сторону волков».

ВЕСЕННИЙ КАЛЕНДАРЬ

Весной у тех, кто заботится о нашей безопасности, немало поводов принимать поздравления.

■ 17 апреля — День ветеранов МВД Именно в этот день в 1991 году в России была создана Общественная организация внутренних дел и внутренних войск. Московские ветераны нередко продолжают помогать коллегам в качестве наставников при ведении сложных дел или участвуя в работе опорных пунктов охраны общественного порядка.

■ 19 апреля — День юридической службы МВД России Люди, отмечающие этот праздник, в числе других обязанностей способствуют совершенствованию законодательства, которое регулирует деятельность всей системы МВД.

■ 30 апреля — День пожарной охраны Этот праздник огнеборцы отмечают с 1999 года, но приурочен он к дате подписания царем Алексеем Михайловичем наказа, вводившего постоянное дежурство пожарных дозоров. Произошло это еще в 1649 году.

■ 31 мая — День образования подразделений по делам несовершеннолетних Именно этим людям в погонах приходится чаще других работать с трудными подростками и неблагополучными семьями, где такие дети растут. Видимо, потому это подразделение можно назвать женским.

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