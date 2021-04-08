Россыпь огней украсит небо

Фото: Минобороны РФ

В единственном в России Музее салютов и фейерверков появилось два новых экспоната: самоходные минометы «Пион» и «Тюльпан».

Теперь в коллекции, которую четыре года назад начал собирать командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа им. Владимира Михалкина Вячеслав Парадников, 51 единица техники.

Сегодня в туристических проспектах про этот музей пишут как про одну из главных достопримечательностей Новой Москвы.

Не побывать там — значит упустить очень важную часть нашей истории. Ведь салют — это символ памяти и гордости, воплощенный в россыпи огненных цветов и фонтанов. Когда несколько лет назад командир Салютного дивизиона Вячеслав Парадников только вынашивал идею открытия такого музея, он четко понимал, что создаст своеобразный историко-патриотический центр, где соберет всю салютную технику с довоенных времен. Именно так он понимает патриотическое воспитание: когда не говоришь, а делаешь. Гражданские могут побывать здесь, правда, только по записи. А военнослужащие — и технику старую до ума доводят, и сами экскурсии устраивают.

— Им для этого же надо все изучить внимательно, погрузиться в историю, — говорит Вячеслав Парадников. — Самое лучшее патриотическое воспитание.

Музей салютов и фейерверков был открыт 21 октября 2017 года на территории воинской части в Ватутинках. Тогда в нем было выставлено восемь единиц салютной техники.

— И с тех пор я поставил перед собой цель собрать всю технику, которая использовалась при салютах и фейерверках у нас в стране, — рассказывает Вячеслав Парадников. — И орудия, и зенитные установки. Помимо прочего, у нас уже есть зенитные и артиллерийские орудия, которые были на вооружении в годы Великой Отечественной войны, мы собрали все салютные установки советского времени. Все базы. Есть точная копия нашей легендарной пушки — сорокапятки 1938 года выпуска. И еще одна копия — П-27, пушка 1927 года. Остальная техника — оригинальная. Мы также нашли первую салютную установку 1967 года, на базе ЗИЛ-157.

С такой же установки 54 года назад давали салют в честь годовщины Октябрьской революции. Славе Парадникову тогда было 10, и это был первый салют в его жизни, на который он смотрел «изнутри».

— Мой папа был военным и служил во взводе первых салютных установок, только что созданном. Он по-тихому провез меня на площадку, — вспоминает Вячеслав Иванович. — Я смотрел во все глаза на цветы в небе, это был восторг.

К слову, это был первый салют в истории уникального воинского подразделения, которым он бессменно командует 20 лет. Потом, став взрослым, он много раз в глубине души благодарил отца за этот подарок, с которого и началась любовь к «салютной службе».

— Говорят, человек должен в жизни родить сына, посадить дерево и построить дом, — рассуждает полковник, который уже после открытия музея построил на территории части храм и посадил яблоневый сад. — А я думаю, этого мало. Должно от тебя что-то еще остаться, для людей.

Думается, и все те величавые салюты, которые мы видим в московском небе, — из того же наследия. Для всех нас. Как и книга про историю салютов в России. Это новая идея командира.

— Я вспоминаю советское время, когда на салют дед вел внука, отец — сына, — размышляет Вячеслав Иванович. — Мы это возродили. Сейчас тоже все идут посмотреть на салют. И когда видишь этих людей, чувствуешь гордость за то, что делаешь.

КСТАТИ

В дивизионе порядка 10 000 фейерверочных стволов. Для того чтобы они палили «как по нотам», формируя в небе рисунок, сейчас составляется специальная компьютерная программа. И потом фейерверк запускается нажатием одной кнопки. Пуск фейерверка в соответствии с ритуалом сопровождается холостыми выстрелами артиллерийских орудий ЗиС-3, которые стоят на вооружении дивизиона.

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