Как защитить квартиру от пожара

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По статистике, больше всего пожаров происходит в жилых домах, а их причина — неосторожность и нарушение правил безопасности.

Как защитить себя и свой дом, представители столичного МЧС обсудили на встрече с москвичами в досуговом центре ГБУ «Энергия».

— Правила пожарной безопасности недостаточно просто знать — их надо соблюдать, — напоминает замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зеленоградского управления МЧС Москвы Алексей Тертышников.

Обдумайте, что можно сделать, чтобы предупредить возможное возгорание, и какие средства вам пригодятся, чтобы защитить себя.

Замначальника 24-й пожарно-спасательной части Александр Добродеев советует:

— Дома обязательно должен быть огнетушитель. Они бывают разных размеров и принципа действия. Сегодня очень распространены современные эмульсионные — это оптимальный вариант, они практичны и удобны. Конечно, хорошо бы иметь в каждой комнате небольшой огнетушитель (на два килограмма), ведь пожар может случиться в любой части квартиры. Точно так же в каждом помещении стоит установить извещатель: это устройство почувствует дым, даже если вы его не замечаете. Крепят его на потолке в центре комнаты или, в крайнем случае, у стены возле потолка. Именно извещатель в случае чего разбудит вас ночью, и вы сможете что-то предпринять — начать тушить пожар или убежать. В загородном доме, если там есть печь или камин, стоит поставить извещатель на угарный газ. Кроме того, полезная вещь — самоспаспротивогаз, особенно для квартир с газовыми плитами. Ведь угарный газ, например, мы не почувствуем.

Добродеев подчеркивает: чем больше дома таких вещей, тем лучше. Установить огнетушитель лучше в том месте, где вы его всегда увидите и где к нему будет открытый доступ — например, повесить на стену в коридоре (в специализированных магазинах продаются для этого короба-держатели). В доступном месте надо держать и противогазы.

Огнетушителем лучше научиться пользоваться заранее: сегодня проводится множество мастер-классов, где дают подержать их в руках и попробовать затушить огонь. Если у вас нет такого опыта, проще надеть противогаз и выбежать из квартиры, вызвав спасателей. Самый опасный прибор на кухне — холодильник. Решетка сзади часто забивается пылью, от этого аппарат перегревается и может возникнуть пожар.

— Хотя бы раз в год ее надо чистить, — напоминает Александр. — У меня немало примеров, когда пожар происходил именно по такой причине.

А вот телевизоры, которые раньше нередко становились источником пожара в квартирах, сейчас не так опасны, куда большую угро-зу представляют современные гаджеты.

— Из-за телефонов, которые на ночь ставят на зарядку, оставленных в сети приборов загораются розетки, — говорит спасатель. — Сейчас все больше пожаров от гироскутеров и электросамокатов — когда они стоят на зарядке, их литий-ионные аккумуляторы могут перегреться и взорваться.

Многие считают: раз мы не пользуемся открытым огнем, спичками, то и опасности пожара нет. Это не так.

— Самая частая причина пожаров в квартирах — проблемы с электропроводкой, — отмечает Добродеев. — В старых домах при ремонте меняют только общую часть проводки, а поменять ее в квартирах — задача собственника. Обязать это сделать невозможно. Но старая проводка — алюминиевая, она имеет свойство нагреваться. Когда дома только строили, у нее был нормальный запас прочности. Но сегодня в каждой квартире потребителей электричества куда больше: пара телевизоров, ноутбуки, телефоны, холодильник, чайник, плита... На такую нагрузку проводка не была рассчитана. Она не выдерживает, и может случиться короткое замыкание. Поэтому по возможности старую проводку стоит заменить на современную, медную — она меньше подвержена износу.

Совсем недавно был пожар в большом доме в Коломенском проезде, рассказывает Добродеев.

— Загорелась проводка и розетка, хозяйка квартиры, бабушка, успела заметить это и убежать. Но оставила открытыми окна и дверь квартиры. Получилась тяга, как в печке, и пожар разгорелся сильнее. Было сильное задымление. Мы спасли шестерых, никто не погиб.

Спасатель просит внимательно отнестись к этому моменту.

— Если случилось возгорание и вы убегаете из квартиры, прикройте за собой дверь, — советует эксперт. — Не запирайте ее, чтобы пожарным не пришлось ломать, но закройте — иначе получается сквозняк, и последствия будут куда тяжелее. Есть такое понятие — «пожарный треугольник». Его составляющие — три условия возникновения пожара: горючий материал или вещество, теплота, повышающая температуру, и окислитель — кислород, тот самый воздух, без которого горение невозможно. Если дверь в квартиру закрыта, кислород внутри выгорает и огонь не распространится так сильно и быстро.

В жилых подъездах хламу не место

Пожарные юго-запада столицы проверили чердаки и подъезды в домах округа. С ними в рейд отправился и корреспондент «Вечерки». Обход начался с дома № 3 по улице Академика Варги.

— С начала этого года запрещается хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с горючими газами и прочие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, — поясняет инженер Управления МЧС по Юго-Западному округу Роман Жуков. — Кроме того, нельзя использовать технические помещения для организации мастерских и хранения продукции. Теперь за это предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей.

На седьмом этаже нам приходится обходить пару самокатов, это может затруднить и эвакуацию, потому хозяину выдали предписание, и тот обещал их убрать. Если не уберет, при повторной проверке на него составят протокол. Такое же предписание ждало и жильцов этажом ниже, перегородивших путь соседям велосипедом. Других нарушений в ходе рейда не обнаружили.

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