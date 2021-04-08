Дело раскроет мастер спорта

Капитан юстиции Семен Яшков расследует экономические преступления / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

6 апреля полицейские отметили День работников следственных органов МВД. «Вечерка» пообщалась со следователем УВД по Юго-Восточному округу столицы Семеном Яшковым, который успешно совместил службу в полиции с увлечением. Наш герой — мастер спорта по рукопашному бою.

Спортом Семен начал заниматься в шесть лет. На дворе стояли «лихие девяностые», и отец-милиционер решил, что сыну нужно уметь за себя постоять, потому отвел его в секцию борьбы.

— Позже понял, что папа поступил мудро, — говорит Семен Яшков. — Многие мальчишки тогда, насмотревшись бандитских сериалов, втягивались в криминальные истории, а я был целыми днями занят: утром — в школу, потом — на тренировку.

А потом начались еще и соревнования районного и городского уровня. Помимо медалей, спорт стал приносить и пользу в жизни.

— Однажды подростком увидел на улице, как парни пристают к девушке — заступился, — вспоминает полицейский. — Когда незнакомка благодарила за помощь, было очень приятно.

После этого случая Семен решил твердо: спорт не бросит. Это увлечение и предопределило его дальнейшую судьбу.

— Когда пришло время выбирать профессию, мой тренер, который служил в правоохранительных органах, предложил пойти работать в полицию инструктором по спорту, — говорит Семен. — Мне понравилась идея заниматься тем, что люблю.

Так он начал готовить полицейских к сдаче нормативов. Тогда же Семен начал заниматься рукопашным боем. Три года подряд он становился чемпионом столичной полиции. В 2009 году победил на чемпионате МВД, через год стал чемпионом «Динамо» и мастером спорта.

А потом, получив юридическое образование, стал следователем. Сейчас он расследует экономические преступления.

— Работа не из легких. Приходится изымать много бухгалтерской документации, чтобы доказать вину, — рассказывает капитан Яшков. — Но когда видишь результаты труда, приятно, что удалось перехитрить преступников. Так недавно направили в суд дело, заведенное на одного из руководителей строительной организации, который часть денег, шедших на постройку домов, присваивал себе. Доказать вину было трудно, ведь часть средств он тратил на закупку стройматериалов, чтобы показать видимость работы. Но мы смогли доказать, что он присвоил деньги потерпевших, и наш-ли каналы, через которые он выводил их на свои счета.

Свободное время Семен Яшков старается проводить с любимой женой и дочкой.

— Познакомились мы с Мариной случайно: во время дождя под аркой, куда оба забежали спрятаться от ливня, — улыбается капитан. — Разговорились и поняли, что нашли друг друга. Сейчас у нас подрастает трехлетняя дочь Майя. Кто знает, может, и она пойдет по моим стопам, как я по папиным.

БЛИЦОПРОС

■ Любимая книга: Джек Лондон «Мартин Иден». В детстве зачитывался ею. Она помогала преодолевать трудности в спорте. Я понял, что без труда не добиться серьезных результатов.

■ Любимое блюдо: жареное мясо. В спорте тратится много калорий, поэтому мясо в моем рационе обязательно.

■ Любимое место в Москве: Поклонная гора. Как патриот люблю места, связанные с историей нашей страны. Мы приезжаем туда с семьей. Дочке нравятся фонтаны и военная техника.

■ Любимый театр: «Сопричастность». Люблю небольшие камерные театры. Здесь уютный зал и прекрасные постановки.

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