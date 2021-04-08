Смартфон не проболтается

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В России с 1 апреля вступили в силу новые законы, которые помогут сделать нашу жизнь безопаснее. «Вечерка» выбрала самые важные из них.

Так, например, 1 апреля вступил в силу закон об обязательной предустановке российского софта на смартфоны, планшеты и телевизоры со Smart TV, продаваемые в России. В перечень программ входят: «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», почта Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», Mir Pay (только Android) и, конечно, приложение «Госуслуги».

Гендиректор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин считает, что введение российского софта позволит сделать наши смартфоны безопаснее.

— Не секрет, что зарубежные приложения постоянно «сливают» информацию о своих пользователях, — считает эксперт. — Плюс нужно понимать, отечественные приложения по своему качеству уже не хуже зарубежных. Многие из них сделаны отечественными разработчиками.

Директор по развитию бизнеса департамента информационных технологий IT-компании КРОК Игорь Бонев отметил, что принятие закона должно облегчить жизнь владельцам гаджетов.

— Пользоваться устройствами станет проще, ведь не надо будет самостоятельно устанавливать приложения, — пояснил эксперт.

Кроме того, с 1 апреля определена минимальная цена на пачку сигарет. Она составляет 108 рублей.

— Введение минимальной цены за пачку позволяет, во-первых, отсечь контрафактную продукцию, качество которой, в отличие от легального продукта, ни государство, ни продавец не гарантирует, — пояснила сопредседатель российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина. — Во-вторых, минимальная цена повышает цену табачных изделий в принципе и, соответственно, снижает уровень их потребления. Цена — один из барьеров на пути курильщика.

Помимо этого, в апреле начинается эксперимент по маркировке пива, который продлится до 31 августа.

— Пиво, конечно, подделывают намного реже, чем водку или дорогие крепкие алкогольные напитки, и только определенные сорта, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Тем не менее подделки все же случаются. Маркировка позволит таких случаев избежать.

А еще с 1 апреля нельзя пополнять анонимные электронные кошельки наличными. Эта мера направлена на борьбу с финансированием терроризма и распространением наркотиков.

ФАКТ

С 5 мая вводят новые правила получения пропуска для грузовиков. Как ожидается, новшество снизит число транзитных грузовиков на МКАД и других дорогах столицы, что уменьшит загрязнение воздуха.

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