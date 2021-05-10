Фото: Из личного архива Зои Петровой

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это оперная певица и композитор Зоя Петрова.

Оперная певица Зоя Петрова не только поет, но и пишет стихи и музыку, то есть работает в синтезе стилей. Ее выступления радуют зрителей по всему миру. В интервью «Вечерке» артистка рассказала, почему оперу может понять и полюбить каждый.

— Зоя, в современной опере есть место эксперименту?

— Возможны любые эксперименты, которые оправданы. Скажем, перенос исторического сюжета в современную реальность. Жанры опера-шоу, опера-перформанс входят в моду, при этом крупные европейские театры все же идут по классическому пути. Не все залы готовы принять постановку.

— Опера — всегда о возвышенных чувствах? Может она быть о чем-то бытовом?

— Конечно. Это целый мир, интересный, многообразный. Есть много комических произведений, где женщины поют мужские партии. Сейчас в опере женщина может быть кем угодно, например животным или даже цветком. И здорово, что зрители могут видеть разные постановки. Так, режиссер Дмитрий Черников подходит к опере как к кино. Главное — сохранить стилистику.

— Ваша любимая партия?

— Трудно выбрать! Царица ночи в «Волшебной флейте» Моцарта, Лючия ди Ламмермур в опере Доницетти.

— Как в вас проснулся интерес к профессии?

— Мама была моим первым учителем, сидела со мной за роялем, впервые привела в театр. Она психолог и педагог, от нее я унаследовала любовь к преподаванию.

— Могут оперные постановки стать так же популярны у молодежи, как, например, рок-концерты?

— Да, я верю в это! В Европе молодежь очень интересуется оперой. И московская публика не менее грамотная и требовательная. Конечно, хочется, чтобы аудитория оперы стала еще шире. Этот вид искусства может полюбить каждый, главное — это правильно выбирать материал для знакомства с ним.

— В своем альбоме авторских песен «Баллады о любви и смерти» вы обратились к поэзии…

— Да. В альбоме есть композиции на мои стихи. Вдохновила и классика — люблю творчество Анны Ахматовой, в альбоме исполнила ее произведение «Сероглазый король», а также «Балладу о любви и смерти» Валерия Брюсова, стихотворение Веры Полозковой. Музыкальные композиции сложны по форме, это своего рода симфонические картины.

— Чем вы увлекаетесь?

— Знаете, жизнь музыканта, особенно женщины, в современном мире сложна — это бесконечная борьба, и нужно иметь железный характер. Основное время отдаю профессии. А еще люблю рисовать. Стараюсь быть в хорошей физической форме.

— Есть ли у вас мечта? Как видите себя в будущем?

— Хочу работать в разных театрах, не только на большой сцене, но и камерной, записать как можно больше дисков. Завести семью, быть счастливой в браке. Двоих детей хотелось бы! И я счастлива буду, если они станут музыкантами. Мечтаю оставить после себя след.

— Любите ли вы столичное метро?

— Да. Оно будит воспоминания о студенческих временах. Я училась в колледже имени Гнесиных на Арбате и постоянно бывала на этой станции. Люблю ее длинные переходы, запах московского метро, его архитектуру. Мои друзья-иностранцы в восторге от метрополитена — для них это как музей.

ДОСЬЕ

Зоя Петрова родилась в Москве. Сейчас живет в Словакии, в Братиславе. Окончила колледж при Российской академии музыки им. Гнесиных, Московский государственный институт музыки им. Шнитке. Лауреат международных конкурсов по вокалу и композиции. Ее произведения звучат по всему миру, в частности в Италии, Франции и США.

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