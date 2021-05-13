Композитор Игорь Матета: Для творческих людей всегда нужны преграды

Фото из личного архива Игоря Матеты

В конце апреля российский композитор Игорь Матета отметил свой 58-й день рождения. «Вечерка» пообщалась с маэстро о нынешнем поколении музыкантов, современных ценностях и любви.

— Игорь, вы учились в Российской академии музыки имени Гнесиных. Как вы думаете, а нужно ли вообще высшее образование людям творческих профессий?

— Когда я там учился, академия еще называлась музыкально-педагогическим институтом имени Гнесиных. Считаю, что музыкальное образование — это важная база знаний. Если одаренный человек не умеет читать, но у него есть дар формулировать мысли, конечно, будет лучше, если он выучится и прочитает хотя бы несколько книг. То же самое можно сказать и про музыку.

Полученная в академии, колледже или университете база помогает развиваться дальше. Но, конечно же, есть масса примеров, когда и без музыкального образования люди становились мегапопулярными. Они могли написать мелодии, живущие десятки лет. Но, думаю, им было бы легче, если бы они с детства занимались музыкой и знали ноты.

— Любовь к музыке появилась у вас с детства? Вы сами пришли к тому, что хотите ею заниматься, или, может, кто-то из семьи вам подсказал этот путь?

— Да, мои родственники с детства обратили внимание, что у меня есть какой-то дар. В шесть лет меня отдали в музыкальную школу. Но потом мы переехали, сменился город, интересы… В девять лет я перестал заниматься музыкой. Но быстро понял, что без нее не могу. В 13 лет вновь увлекся ею. Сначала, правда, как меломан, а потом стал самостоятельно что-то придумывать. Знаете, я мечтал даже играть в вокально-инструментальном ансамбле. Это была середина 1970-х годов, тогда они были очень популярными. А потом я продолжил обучение. Правда, стал играть уже не на фортепиано, а на духовых инструментах. И все, с этого момента я стал заниматься исключительно музыкой.

— Дайте совет, как начинающему композитору познакомиться с «нужными» людьми, чтобы работать с известными авторами и музыкантами?

— Когда я занимался «пробиванием стен и дверей», было намного сложнее. Сейчас есть интернет, технологии… Можно сформулировать и записать свои идеи и «выбросить» их в сеть. Но такая простота развратила песенный жанр.

— Что вы имеете в виду?

— На мой взгляд, для творческих людей всегда нужны преграды. Без преодоления себя и ситуаций в жизни очень сложно. Например, раньше создатели песен сталкивались с уймой проблем при продвижении. Было очень сложно вступить в профильные союзы, авторы не могли добиться, чтобы их произведения получали эфирное время. Да, конечно, были и перегибы, не спорю. Но с другой стороны, это «сито» с препятствиями отсеивало лишнее, оставляя самородков, которых мы всех до сих пор знаем. Так что пусть лучше люди сталкиваются с проблемами в продвижении — это необходимо для развития нашего жанра.

— А вы следите за современными молодыми артистами?

— Я вынужден это делать, потому что непосредственно нахожусь в этом информационном поле. Конечно же, у нас есть талантливые молодые люди. Правда, я заметил, что они «побиты» этой средой. Я не вижу уважения к музыкальной культуре, ее продвижения, стараний… Все брошено на самотек.

И если раньше государство занималось популяризацией массового искусства — делало союзы, создавало музыкальные редакции на радио и телевидении, и это все контролировалось, то сейчас правило одно — плати, и тебя покажут.

— Вы — автор музыки циркового аттракциона братьев Запашных, писали музыку для фильмов и артистов. Эти направления отличаются друг от друга?

— Да, причем очень сильно. Для кино и для цирка музыка в основном прикладная. Она не занимает главенствующую позицию. Там нужно писать для конкретного сценария, по конкретным задачам режиссера, да еще и в хронометраж важно попадать. Музыка должна передавать те эмоции, которые хочет режиссер. Но с музыкой для артистов тоже все непросто. Я часто сочиняю свои произведения, не зная, кому они в итоге достанутся. И у меня есть некая свобода, ведь я иду от образа себя и того, что я хочу передать. А вот когда ты делаешь альбом для конкретного артиста, ты тоже становишься зависимым от многих факторов. От его образа, идеи альбома и, конечно, вокальных данных и способностей.

— А вам как проще? Когда перед вами есть этот образ или без него?

— По молодости, когда я начинал, мне было все равно. Но сейчас я понимаю, что лучше я работаю, когда есть контракт и рамки. Тогда есть понимание конкретных задач, а главное — сроков, когда написанный материал должен быть готов. Это помогает оставаться в тонусе.

— У вас сейчас новый проект — женская группа «Весна». Что эту группу отличает от других?

— Я назвал группу «Весна»: хотел провести параллель между возрождением и пробуждением природы и песенным жанром. Мы отличаемся от других сохранением традиций, и, главное, лирикой… Я пишу музыку, а для написания слов работаем с «проверенными» авторами. Теми, чьи песни до сих пор знают и любят слушатели. Но это не значит, что мы не даем шанса молодым. С начинающими, не такими опытными корифеями, мы тоже работаем. Но, в отличие от других, наша молодежь высокого класса.

Фото из личного архива Игоря Матеты

— А вы не боитесь работать с девушками? Мальчиковые группы дольше существуют...

— Да, с девочками всегда работать сложнее. У них большая текучка: полюбила, разлюбила, забеременела, уехала куда-то, вернулась, снова влюбилась, снова уехала… Но что сделать? Я уже ввязался в это, надо привыкать и учиться находиться в предлагаемых обстоятельствах. Но с парнями мне всегда было сложнее работать. Даже их «стабильность» не заставит меня перестать продюсировать девичьи группы.

— Со своей женой, Ириной, вы в браке давно. В чем секрет крепкой семьи?

— Ничего нового я не скажу — нужно любить друг друга. Молодым людям выдается «аванс» в виде сексуальной привлекательности. Им хорошо вместе, весело. А дальше начинается работа над отношениями. Это самопожертвование. Нужно поступиться своим «я» и ей, и ему, чтобы половинка чувствовала лучше. Я могу ради жены пойти на жертвы: куда-то не пойти, вернуться домой пораньше, с кем-то не встретиться… Но молодежь этого часто не понимает. Они считают, что никто никому ничего не должен. Из-за этого и не получается построить крепкие отношения.

ДОСЬЕ

Игорь Матета родился 25 апреля 1963 года в Днепропетровске. В 1990 году закончил академию имени Гнесиных и стал работать с известными артистами. Его песни в разные годы исполняли Маша Распутина, Лада Дэнс, Лев Лещенко и другие. Автор музыки к фильмам «Аферы, музыка, любовь», «Жил-был дед», сериалу «Всегда говори «всегда» и другим.

Что мне снег, что мне зной...

На вопрос о любимом времени года композитор не смог дать однозначного ответа. «Я считаю, что, как в песне, у природы нет плохой погоды. Но зимой обычно хочется тепла и солнца, а летом — прохлады», — сказал Игорь Матета. Он также вспомнил о песне «Вечное движение» в исполнении Льва Лещенко. Там есть строчка: «А мне всегда чего-то не хватает... Зимою — лета, осенью — весны».

Постулаты были написаны до нас

У Матеты есть свои правила и девизы, которым он следует на протяжении жизни. Правда, это не какая-то строка из песни, высказывание мыслителя или цитата из любимого произведения. «Я, как православный христианин, придерживаюсь «девизов», которые перечислены в Библии», — рассказал «Вечерке» композитор.

Ах, любимый уголок!

В Москве много прекрасных мест, где можно хорошо провести время. Но для Игоря Матеты нет ничего приятнее, чем пройтись по маршруту от Поварской улицы до Большой Никитской, там вернуться к своей альма-матер — Гнесинке, а дальше — в самое сердце города, к Кремлю. Такая прогулка занимает около получаса, если идти не спеша и рассматривать окружающую архитектуру.

Без запасных вариантов

Игорь Матета с самого детства знал, что хочет стать композитором. У него не было «запасного аэродрома» в виде другой профессии, если бы с музыкой по какой-то причине ничего не сложилось. «За что боролся, на то и напоролся», — рассказывает композитор.

Криминальные авторитеты

Композитор в юности старался не пропускать фильмы с актером Робертом Де Ниро в главной роли. Вторым заграничным «любимчиком» у него был Аль Пачино. Кстати, со вторым «гангстером» у него даже совпадает день рождения. Но, несмотря на это, именно советское кино маэстро считает гениальным.

Дай лапу, мой верный друг

Игорь Матета — хозяин нескольких больших собак. Как говорит маэстро, он хорошо относится ко всем животным, но собаки занимают особое место в его сердце. Он понимает их лучше, чем кошек.

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