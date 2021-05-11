О бывшем либо хорошо, либо ничего: интервью с певицей Викторией Талышинской

Фото: Из личного архива Виктории Талышинской

Виктория Талышинская — экс-солистка дуэта «Непара» — в конце апреля представила первый альбом, который она записала с новым партнером Владимиром Курто. Альбом называется «Не смотри вниз». Накануне творческой премьеры Виктория рассказала «Вечерке» о счастливом замужестве, родах в Майами и своем новом проекте «2 Океана».

— Виктория, почему вы не остались в театре?

Это были годы сложные. Нам тогда принадлежало все здание на Таганской площади, там был еврейский центр. Позже это здание превратилось в казино, а нам выделили маленький кусочек. И это все было уже совсем не то, что раньше. А потом на одной из вечеринок я познакомилась со своим бывшим партнером Сашей Шоуа, и он предложил мне петь вместе. Позже появился проект «Непара».

— Если бы Александр Шоуа снова предложил вернуться к творческому союзу, вы бы согласились?

— Нет. У каждой истории есть логический конец. Я очень люблю песни «Непары», этот проект подарил мне множество друзей, впечатлений, эмоций и воспоминаний. Но он для меня закончился раз и навсегда. В моей жизни началась новая, счастливая глава под названием «2 Океана». У меня прекрасный партнер Владимир Курто, от которого я получаю колоссальную поддержку на сцене.

— Александр Шоуа на вас за что-то обижен?

— Этот вопрос, видимо, стоит задать не мне. Знаете, о бывшем партнере нужно говорить либо хорошо, либо ничего. Я выбираю вариант «ничего».

— Тяжело быть публичной личностью?

— Да. Нельзя расслабиться, показаться растрепанной, усталой, одетой во что попало. Но все это ерунда в сравнении с тем, что ты испытываешь, читая о себе всевозможные небылицы в желтой прессе. Особенно неприятно, что это могут прочитать твой ребенок или родители.

— Ваш супруг Иван Салахов сделал вам предложение по телефону?

— Да, я в этот момент находилась в гастрольном туре. А он позвонил мне перед концертом и сделал предложение. Видимо, ему не терпелось сказать мне эти слова именно в тот момент. И я концерт отпела в чудесном настроении, очень счастливая, окрыленная. И даже сообщила зрителям, что в моей жизни произошло совершенно чудесное событие, правда, не сказала, какое именно.

— Дочь вы рожали в Майами? Почему не здесь?

— Это была идея моего мужа. Варя у меня осенняя, поэтому решающим фактором стали климат и возможность хотя бы первые месяцы провести с малышкой у моря, в тепле, на солнышке. Рядом со мной были мои родные, все прошло прекрасно, и я ничуть не жалею. Знаете, в Америке маму с коляской встречают улыбками и чуть ли не аплодисментами, очень тепло относятся. Для них женщина, родившая ребенка, — настоящая героиня, которой все восхищаются.

— Вас изменило рождение ребенка?

— Мне очень нравится быть мамой, наблюдать, как Варя растет, взрослеет, каждый день узнает что-то новое. Я целиком вжилась в роль мамы. И еще я стала намного ответственнее относиться к себе и своему здоровью, потому что я нужна дочке.

— Вы родили Варю в 39 лет. Какое оно — позднее материнство?

— Это в России оно называется поздним, во всем мире это абсолютно нормальный возраст для первого ребенка. Я принимала решение осознанно. Мой муж оказался именно тем человеком, глядя на которого, я поняла: вот таким должен быть отец моего ребенка, вот от этого человека я действительно хочу родить.

— У вас счастливый брак?

— Да! Мой муж — замечательный талантливый человек, красивый и умный мужчина, замечательный отец и моя опора.

— Как вы познакомились?

— Мы были знакомы с ним очень давно, вращались в одной компании. Я ему нравилась, но то я была замужем, то он был несвободен… Чем он меня привлек? Знаете, это очень сложно объяснить: просто между двумя людьми либо есть химия, либо ее нет.

— Что для вас важно в отношениях с людьми?

— Уважение, умение идти на компромисс и полное доверие. Не приемлю обман ни в каком виде. Сама не могу обманывать и обманутой быть не могла бы.

— Как вас воспринимают вне «Непары»? Ваши почитатели смирились с тем, что вы теперь в другом проекте?

— И те, кто полюбил меня в «Непаре», с большой теплотой относятся к нашему с Володей Курто проекту. Пишут комментарии в социальных сетях, пишут в личку, и мне, конечно, это очень приятно. «2 Океана» — это абсолютно новый проект и сравнивать его с «Не парой» не имеет смысла. Это другой формат, другие песни.

— Повторят ли проект «2 ОКеана» успех «Непары»?

— Поживем — увидим. Но судя по тому, что сейчас наши песни звучат на всех крупнейших радиостанциях страны и ближнего зарубежья, даже в Европе, мы идем правильной дорогой.

Фото: Из личного архива Виктории Талышинской

— Расскажите о вашем партнере.

— Владимир Курто — очень талантливый музыкант, певец, композитор и аранжировщик. Он успел поработать с Юрием Фалесой, Григорием Лепсом, а его песни поют очень многие популярные артисты — и Дима Билан, и Тамара Гвердцители, и Стас Михайлов, и Светлана Лобода. Так что на сцене и в творчестве он совсем не новичок. Он надежный друг, и, выходя на сцену, я уверена, что он всегда подставит мне плечо. С ним мне спокойно. Вообще в «2 Океанах» подобралась фантастическая команда, больше похожая на семью. Пожалуй, мне еще никогда в жизни не было настолько комфортно работать. Я каждую минуту ощущаю любовь и поддержку моих коллег.

ДОСЬЕ

Певица Виктория Талышинская родилась 8 апреля 1977 года в Москве. Окончила РАТИ-ГИТИС. В 2002 году совместно с Александром Шоуа образовала музыкальный дуэт «Непара», который принес ей популярность. Коллектив распался в 2019 году. Тогда же Виктория Талышинская стала солисткой дуэта «2 ОКеана».

Все сама

Виктория сама занимается воспитанием дочери Варвары, не прибегая к помощи няни. По этой причине график ее концертов жесткий и заранее распланированный.

Трижды замужем

Виктория Талышинская сейчас в третьем браке с реставратором Иваном Салаховым. Ее первым супругом был бизнесмен Эльдар Талышинский, вторым — хоккеист Станислав Чепуров. Со всеми бывшими мужьями Виктория поддерживает дружеские отношения.

Одни унижения

По словам Виктории, в «Непаре» она постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям. Практически во всех интервью Александр Шоуа пытался задеть ее, постоянно перебивал. По его мнению, она плохо пела, плохо выглядела, не так говорила и не смогла, по его мнению, быстро привести себя в форму после родов.

Запрещенный прием

Во время работы в «Непаре» партнер певицы Александр Шоуа уволил нескольких человек, которые были очень дороги Виктории.

Все было!

Викторию журналисты долго пытали — были ли у них с Александром Шоуа романтические отношения? В одном своем интервью она призналась — да, были. Но еще до рождения «Непары», а потом ни-ни. И якобы эти отношения никак не повлияли на творческий союз.

Секреты стройности

Виктория признается, что ест немного, поэтому диеты ей не помогают, потому что не сильно отличаются от ее обычного рациона. А вот если добавить к нему физические нагрузки, они хорошо способствуют похудению.

Моллюски предпочтительнее

Виктория знает и уважает разные кухни, но признается, что является фанатом разных моллюсков: устриц, улиток и всевозможных ракушек.

Ваша светлость

Выйдя замуж за Ивана Салахова, Виктория получила статус княгини. А ее дочка, соответственно, княжны. Мать Ивана принадлежит к древнему княжескому роду Багратионов.

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