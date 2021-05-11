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«Долой истощенные концы»: Наталья Подольская предстала в новом образе
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

«Долой истощенные концы»: Наталья Подольская предстала в новом образе

Кирилл Николаев

Звезды

Певица Наталья Подольская решила сменить прическу. На своей странице в Instagram артистка предстала в новом образе.

Подольская отметила, что на протяжении беременности ее волосы «набирали в себя жизнь и сок».

— Наконец я решилась. Долой истощенные концы. Здравствуй, обновленная я, — написала Подольская в комментариях к посту.

Поклонники моментально отреагировали на новый имидж певицы. Им пришлась по душе прическа Подольской.

«Классно! Хороша», «Классная прическа», «Все круто», — отметили они под публикацией.

Напомним, что Наталья Подольская и певец Владимир Пресняков полгода назад вновь стали родителями. 22 октября 2020 года в звездной семье на свет появился сын Иван. Также супруги воспитывают сына Артема.

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прическафотоНаталья Подольская
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