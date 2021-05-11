«Долой истощенные концы»: Наталья Подольская предстала в новом образе
Певица Наталья Подольская решила сменить прическу. На своей странице в Instagram артистка предстала в новом образе.
Подольская отметила, что на протяжении беременности ее волосы «набирали в себя жизнь и сок».
— Наконец я решилась. Долой истощенные концы. Здравствуй, обновленная я, — написала Подольская в комментариях к посту.
Поклонники моментально отреагировали на новый имидж певицы. Им пришлась по душе прическа Подольской.
«Классно! Хороша», «Классная прическа», «Все круто», — отметили они под публикацией.
Напомним, что Наталья Подольская и певец Владимир Пресняков полгода назад вновь стали родителями. 22 октября 2020 года в звездной семье на свет появился сын Иван. Также супруги воспитывают сына Артема.
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