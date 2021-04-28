«Какие красивые»: Подольская запечатлелась с Пресняковым и сыновьями на отдыхе

Фото: «Вечерняя Москва»

Певица Наталья Подольская отдыхает с мужем Владимиром Пресняковым и двумя сыновьями на Мальдивских островах. Она часто радует фанатов снимками из отпуска.

На последнем фото Наталья с семьей оделась в одной цветовой гамме. Она выбрала топ и юбку макси из шифона в приглушенных зеленых и песочных тонах. Сыновья были одеты, как папа. На них были песочные шорты и принтованные футболки.

Пользователи восхитились гармоничной семьей. Многие отметили, что Подольская прекрасно выглядит.

«Пример для подражания»; «Какие красивые»; «Очень классный костюм у вас»; «Крутая семья», «Самые стильные»; «Гармоничные, как вам удается», — написали фолловеры.

Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков полгода назад вновь стали родителями. 22 октября 2020 года в звездной семье на свет появился сын Иван. Также супруги воспитывают сына Артема.

Читайте также: «Мой мальдивианец»: Подольская поделилась нежным фото с сыном