«Мой мальдивианец»: Подольская поделилась нежным фото с сыном

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская опубликовала в своем Instagram фото с сыном Иваном. На снимке девушка нежно целует малыша.

Исполнительница подписала снимок фразой «Мой мальдивианец», имея в виду, что она с новорожденным Иваном сейчас отдыхает на Мальдивах.

Поклонников очаровала фотография, они принялись писать восторженные комментарии под публикацией певицы: «Видно, как Наталья обожает своих детей! Круто!!!»; «Трогательное фото!»; «Крутыши малыши!!!».

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