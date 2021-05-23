Андрей Бочкарев: Благодаря вводу Большого кольца метро станет доступнее

Заммэра Москвы по вопросам градполитики и строительства Андрей Бочкарев во время проверки возведения новых станций метро/ Фото: АГН «Москва»

22 мая, в воскресенье, в Стройкомплексе сообщили: первый в столице биатлонный тир появится в составе спортивного комплекса в районе Митино. Уникальных объектов в Москве много: это и станции метро, и оригинальные спортобъекты, и возведенные в чистом поле новостройки и больницы. Каждый проект — под пристальным вниманием властей. О самых значимых «Вечерняя Москва» поговорила с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым.

— Андрей Юрьевич, в бюджет на 2021 год решено внести изменения, в частности, увеличить финансирование программ развития транспортной инфраструктуры и системы здравоохранения. Что это даст городу?

— Мэр Москвы Сергей Собянин всегда выделял комплексное развитие транспортной сети как одно из приоритетных направлений градостроительной политики. Новые станции метро, дороги и развязки, железнодорожная инфраструктура — все это не только разгружает Москву, но и притягивает инвестиции, дает мультипликативный эффект, повышая доходы бюджета и создавая новые рабочие места.

Сегодня перед нами стоит задача по вводу целого ряда важнейших объектов: Большой кольцевой линии метро, хордовых магистралей, Московских центральных диаметров и других важных объектов. Дополнительные деньги, выделяемые из бюджета, позволят заметно приблизить сроки окончания реализации этих значимых проектов. Также возрастет и финансирование строительства объектов здравоохранения, значение которых для москвичей трудно переоценить. Столкнувшись с пандемией коронавируса, мы еще раз убедились в том, что развитие социальной инфраструктуры, и в первую очередь медицинской, должно быть одной из ключевых задач.

При этом опыт борьбы с COVID-19 показал, что необходимо не просто сохранить высокие темпы возведения больниц, поликлиник, медицинских центров, но и по возможности их наращивать, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем. Дополнительное финансирование позволит нам это сделать.

Директор по строительству подрядной организации Георгий Самуйленко на площадке на улице Керченская, владение 20, корпус 1, где возводится дом по программе реновации / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Стахановскими темпами

— Москва реализует беспрецедентную по масштабам программу развития метро. Какие планы на ближайшие три года?

— По интенсивности строительства метро мы в последние годы вышли на первое место в мире. С 2011 года, с учетом Московского центрального кольца и построенных двух диаметров, являющихся по сути наземным метро, введено 310 километров линий и 150 станций.

Это фактически половина того, что было построено за предыдущие 76 лет истории столичного метрополитена. Миллионы москвичей получили самый быстрый и удобный общественный транспорт рядом с домом, стали экономить время в поездках, разгрузились и дороги. Мэр поставил задачу обеспечить к 2025 году 90 процентов горожан метро в шаговой доступности. Поэтому темпов и объемов работ не снижаем, а только наращиваем. На развитие метрополитена предусмотрен колоссальный объем средств Адресной инвестпрограммы на 2021–2023 годы — около 40 процентов трат, заложенных в документе. А недавнее решение мэра об увеличении финансирования ключевых проектов метростроения, в частности Большого кольца, позволит выполнить поставленную задачу еще быстрее. В течение трех лет планируем ввести более 58 километров новых линий и 25 станций.

— На каком этапе реализация проекта Большой кольцевой линии? Когда планируется ввод оставшихся участков и открытие новых станций?

— Это наш ключевой проект, к тому же самый масштабный за всю историю столичного метро. Большая кольцевая линия станет одной из самых протяженных линий в мире. С нее можно будет сделать пересадки на 20 станций 11 радиальных веток, три остановочные платформы Московского центрального кольца и 13 — Московских центральных диаметров. Шаговый доступ к станциям второго метрокольца получат три миллиона москвичей, проживающих в 34 районах. Как вы знаете, 12 станций Большого кольца, включая «Мневники» и «Народное Ополчение», открывшиеся 1 апреля этого года, уже принимают пассажиров. И, что радует, пассажиропоток растет, а значит, новые маршруты востребованы. На данный момент завершена проходка 95 процентов всех тоннелей кольца, а общая строительная готовность линии составляет три четверти.

До конца года планируем ввести девять новых станций. Речь идет о «Давыдкове», «Аминьевской», «Мичуринском проспекте» и «Проспекте Вернадского» юго-западного участка Большого кольца от «Кунцевской» до «Проспекта Вернадского», станциях «Терехово» и «Кунцевская» западного участка «Мневники» — «Кунцевская» и трех станциях южного участка от «Проспекта Вернадского» до «Каховской», а именно «Новаторской», «Воронцовской» и «Зюзина». Там же, на южном отрезке, закончим реконструкцию существующего участка от «Каширской» до «Каховской». В 2022 году завершим работы по оставшимся семи станциям, расположенным на северо-восточном участке от «Электрозаводской» до «Савеловской» и восточном от «Каширской» до «Нижегородской». Изначально завершить проект Большого кольца планировалось до конца 2023 года, но мэр поставил задачу форсировать стройку, чтобы замкнуть его уже в 2022-м. Все силы и средства для этого у нас есть, так что нет сомнений — мы справимся.

Метро «Давыдково»/ Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Какие еще линии и станции помимо Большого кольца сейчас в работе? Что строится, а что проектируется?

— У нас развернуты масштабные работы сразу на нескольких направлениях. Чтобы метро как__ можно быстрее пришло в те районы, где его так ждут, специалисты трудятся круглосуточно, в несколько смен. Так, продлевается Люблинско-Дмитровская ветка до поселка Северный, где на новом участке от «Селигерской» до «Физтеха» будут три новые станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Открытие участка улучшит транспортное обслуживание около 400 тысяч жителей районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово и Северный, а также всех, кто ездит туда на работу и учебу.

Время каждой поездки для пассажиров сократится на 15–20 минут. Строится и 5,2-километровый участок Солнцевского радиуса от «Рассказовки» до аэропорта Внуково с промежуточной станцией «Пыхтино». В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин дал старт еще одной проходке тоннеля от «Пыхтина» до «Рассказовки», а в будущем году мы двинемся уже в сторону до Внукова. Так что очень скоро аэропорт станет первой воздушной гаванью страны, имеющей свою собственную станцию подземки. Продлеваем и Сокольническую линию до станции «Новомосковская», что заметно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и Южного Бутова, где проживают и работают почти 70 тысяч человек, а также жителей новых кварталов Коммунарки.

Активно строится и первый участок новой Троицкой линии, которая пройдет от Большого кольца до Коммунарки, а в перспективе дотянется до Троицка. Будет продлена и Арбатско-Покровская линия до Гольянова. В планах и строительство новых станций на действующих линиях метро: «Суворовской» — на Кольцевой и «Южного порта» на Люблинско-Дмитровской. Приступили к строительству Рублево-Архангельской ветки, спроектировали Бирюлевскую, работы по которой тоже скоро начнутся.

Современные развязки

— Андрей Юрьевич, а что с дорогами? Каким проектам уделяется повышенное внимание?

— По темпам и объемам дорожного строительства Москва по-прежнему в числе мировых лидеров наряду с Пекином и Нью-Йорком. Не собираемся снижать темпов и в ближайшем будущем, понимая, как важно модернизировать улично-дорожную сеть, создавать удобную логистику движения в мегаполисе, способствуя тем самым избавлению его от пробок, улучшая экологию. В ближайшие три года планируем ввести 270 километров дорог. На них построят 56 крупных пешпереходов, а также около 90 искусственных сооружений: путепроводов, эстакад, тоннелей. Построим и 12 мостов через Москву-реку. Сегодня пять из них уже возводятся, а семь находятся на стадии проектирования. В центре внимания и наш самый крупный дорожно-транспортный проект — создание системы хордовых магистралей и рокады. Плюс предстоит построить еще несколько развязок на Московской кольцевой автодороге.

Фото: Вечерняя Москва

— Как идет строительство хорд и рокады?

— Более половины работ уже позади, в частности, еще в 2019-м «поехала» Северо-Западная хорда, а готовность Северо-Восточной сейчас оценивается на уровне 80 процентов: движение открыто по шести участкам, связующим отрезки между Открытым и Ярославским шоссе и от Ярославки до Дмитровки — в стадии активного строительства. Закончить первое звено планируем в июле будущего года, а сложнейшую развязку на пересечении с проспектом Мира достроим в марте 2022-го. Более чем наполовину готова и Южная рокада, три важных участка которой введены, а остальные строятся. Кипят работы и на стройплощадках будущей Юго-Восточной хорды. Как только по хордам и рокаде откроется полноценное движение, заметно разгрузятся и Третье транспортное кольцо, и МКАД, и вылетные магистрали, и дороги районного значения.

— Как продвигается реконструкция развязок на Московской кольцевой автодороге?

— Этим масштабным проектом занимаемся на протяжении десяти лет. 18 крупных развязок реконструировано, осталось провести работы еще по четырем — на пересечении с улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня, Алтуфьевским и Осташковским шоссе. Работы по последним двум уже активно идут: развязку МКАД — Алтуфьевское шоссе планируем ввести в начале 2023-го, а МКАД — Осташковское шоссе — осенью 2024-го. В апреле началось строительство развязки на пересечении с улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня.

Усилить помощь

— Прошлый год доказал, что нужно развивать систему современных медучреждений. Какие появятся в ближайшие годы?

— Модернизацией системы здравоохранения мы занялись еще задолго до пандемии: с 2011 года построено около 100 современных поликлиник, центров медуслуг, больничных корпусов и станций скорой помощи. Пандемия лишь подстегнула спрос на строительство новых и реконструкцию существующих объектов. Не могу в этой связи не упомянуть о совершенном нашими строителями подвиге — возведении весной 2020-го с нуля всего за месяц Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское», где за год медики спасли более 12,5 тысячи горожан.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин (четвертый справа) на встрече с врачами Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» / Фото из личного архива Дмитрия Саблина

Сейчас активно занимаемся сразу несколькими важными проектами. Так, уже в этом году планируем ввести вторую очередь многопрофильной больницы в Коммунарке, продолжаем строить объекты на территории Детской больницы имени святого Владимира, Центра имени Логинова, Инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе, а также ряд корпусов в медкластере «Сколково». Вплотную занялись и амбулаторным звеном. Мэром принято решение увеличить финансирование строительства не только крупных объектов здравоохранения, чтобы ускорить их ввод, но и 17 городских поликлиник, расположенных в разных районах. В целом же в течение 2021–2023 годов возведем примерно миллион квадратных метров современных зданий: это 64 объекта, в том числе 33 поликлиники и 18 крупных многофункциональных центров.

— А как развивается спортивная инфраструктура Москвы — в частности, какие еще объекты украсят «Лужники»?

— В создании доступной, разнообразной, качественной спортивной инфраструктуры Москва за последнее десятилетие совершила огромный рывок: построено и открыто 136 объектов, из которых 16 — в прошлом году. Причем построены они в пешеходной доступности от жилья и станций скоростного общественного транспорта, чтобы людям было удобно. Все это способствует росту интереса горожан к занятиям физкультурой и спортом и поддержанию здорового образа жизни.

За десять лет количество москвичей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, выросло более чем в два с половиной раза. Это не может не радовать. Поэтому доступную спортинфраструктуру будем развивать и дальше. В этом году планируем ввести 24 объекта. Что касается дальнейшего развития «Лужников», то до конца года введем там Международный центр самбо и Центр бокса, строящийся по уникальному, не имеющему аналогов в мире проекту — с акустическим зеркальным потолком и витражным остеклением. Недавно построен в «Лужниках» и сервисный центр уличных видов спорта, аккуратно вписанный в существующий архитектурный ансамбль кластера. Реконструируется универсальный спортзал «Дружба», возводятся новый Ледовый дворец «Кристалл» и теннисный центр.

— А как оцениваете ситуацию со строительством и вводом жилья в Москве?

— Отрасль продолжает динамично развиваться, демонстрируя высокие темпы и объемы строительства. Уже уверенно можно сказать о том, что мы практически вернулись к доковидным показателям. Так, по итогам первых четырех месяцев года сдано более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая свыше 1,6 миллиона «квадратов» жилья. К слову, это 40 процентов от годового плана. Кроме того, с января по апрель построено и введено 14 объектов социнфраструктуры: пять детсадов, две школы, один объект здравоохранения, пять спортобъектов и один объект культуры. Радуют и показатели ввода коммерческой недвижимости, ведь в основе нашей градостроительной политики лежит принцип комплексного освоения территорий для создания рабочих мест в шаговой доступности.

За четыре месяца возвели 29 крупных объектов общей площадью почти миллион «квадратов». Среди них пять промышленно-производственных, шесть административно-деловых, четыре складских объекта, а также гостиницы и объекты торговли. Словом, ситуация в отрасли рабочая, и динамика показывает, что плановых показателей 2021 года — ввода не менее 8,5 миллиона «квадратов» недвижимости, включая около четырех миллионов квадратных метров жилья, — мы обязательно достигнем.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На строящейся станции «Воронцовская» южного участка БКЛ метростроители приступили к монтажу декоративного 3Dпотолка на платформенном участке. На сегодняшний день уже смонтировано 90 квадратных метров. Потолок собирают из круглых элементов диаметром 25 сантиметров, выполненных из анодированного шлифованного алюминия. 5 ледовых дворцов и 2 футбольных поля появятся в столице в 2021 году. С начала года введено уже 6 объектов спортинфраструктуры общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Завершается строительство станции МЦД-2 «Щукинская». Она готова на 90 процентов.

ДОСЬЕ

Андрей Юрьевич Бочкарев родился 2 января 1972 года в Тюмени. Два высших образования. Потомственный строитель. Еще студентом был приглашен на работу в канадскую строительную компанию. Участвовал в строительстве ряда крупных объектов за рубежом в сферах инфраструктурного, нефтехимического и оборонного строительства, в том числе в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона и в проекте «Карачаганак» в Казахстане.

Руководил инвестпрограммой масштабной реконструкции алюминиевого завода Kubal в Швеции. С декабря 2010 года руководил Департаментом строительства города. С 21 января 2020 года назначен заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

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