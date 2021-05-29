Ольга Ярославская: Нельзя трогать чужих детей. Нельзя!

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С начала года и по конец апреля уполномоченному по правам ребенка в Москве поступило свыше 600 обращений. Большая их часть связана с воспитанием и образованием. О том, как защищаются права детей в Москве, какие острые проблемы сегодня есть в столице и что нужно сделать для их решения, в интервью «Вечерней Москве» рассказала детский омбудсмен Ольга Ярославская.

— Ольга Владимировна, с какими обращениями вам приходится работать чаще всего?

— Уже не первый год самое большое количество обращений связано с бракоразводным процессом. Казалось бы, причем тут дети? Родители вроде бы бьются за права детей, решая, где и с кем будет жить ребенок. Но, когда люди вышли на тропу войны и делят свое чадо, я усматриваю в этом прежде всего нарушение прав ребенка. Ребенок любит и маму, и папу одинаково. Родители могут развестись, но ребенка нельзя разделить пополам. Мы слышим о страшных историях, когда детей выкрадывают, когда не исполняют решение суда. К уполномоченному обращаются как раз с этими проблемами. Уполномоченный не имеет права вмешиваться в решение суда по закону. Я сейчас выступаю инициатором, чтобы Минюст принял срочные меры: пора уже возбуждать уголовные дела на тех родителей, которые не исполняют решение суда. Я в этом усматриваю ущемление прав ребенка, потому что он лишается одного из родителей.

— Что можно предпринять, чтобы разводы не превращались в страшные истории про кражу несовершеннолетних и не травмировали психику детей?

— Я считаю, нужно развивать службу медиаторов. Медиатор сопровождает переговорный процесс родителей до судебного заседания, помогает им договориться, не принимая чью-то сторону. Люди почему-то утрачивают способность договариваться. А умение договариваться — основа любых человеческих взаимоотношений. В ближайшее время мы хотим сделать апгрейд службы медиации. Хочется объединить усилия всех специалистов, которые сегодня есть в городе, выработать для них единые требования, создать стандарт московского медиатора. А для людей, которые нуждаются в такой помощи, сделать обращение к медиатору доступным.

Особо подчеркну, что детей также важно учить договариваться, иначе мы всегда будем ловить проблему в ее апогее. Хотя можно и нужно купировать конфликт в самом начале. Поэтому важно развивать службу школьных медиаторов. Сегодня она есть лишь в некоторых школах, и то к ней относятся несерьезно. Изменить ситуацию — моя задача на следующий год.

— С какими проблемами приходится сталкиваться в сфере образования?

— В прошлом году было много обращений, связанных с дистанционным образованием во время пандемии. Сразу скажу, что история о том, что дистанционка останется с нами навсегда, не должна вызывать переживаний. Это не так. Образование не перейдет в дистанционную форму. Однако старшеклассники говорят, что могли бы использовать возможности дистанта для тех предметов, которые не являются для них приоритетными и профильными. Почему они не могут три дня учиться очно по тем предметам, которые им реально нужны, если они определились уже даже с направлением поступления? Можно предусмотреть такую возможность. Дистант будет удобен и детям-спортсменам, которые постоянно находятся на сборах. Одним словом, для кого-то это может стать решением, но точно не для всех.

Я как уполномоченный по правам ребенка в Москве направила запрос в Минпросвещения с предложением, чтобы в законе об образовании появилось четкое и развернутое определение дистанционного обучения. Сейчас оно лишь упомянуто. Это поможет снять все вопросы родителей и не тревожить общественность. Нужно сделать закон четким и прозрачным.

— Сейчас идет пора зачисления детей в садики. Есть ли проблемы с нехваткой мест для малышей в дошкольных образовательных учреждениях?

— В городе есть два района, которые сигнализируют красной кнопкой о недостаточности мест в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. После присоединения ТиНАО к Москве проблема с местами появилась в школах, но уже более-менее решена, а в садах — только решается. Остро стоит проблема с местами в садике и школе в Молжанинове, где Минобороны построено недостаточно соцобъеков. Там, например, до сир пор нет поликлиники. Все эти проблемы стоят на контроле. Пишем в инстанции с просьбой утвердить адресно-инвестиционную программу таким образом, чтобы в первую очередь в этих районах было построено достаточно школ и садиков. Сегодня нормы по строительству социальных объектов неактуальны, они устарели. Если строить жилой район, то в первую очередь нужно возводить социальные объекты в достаточном количестве, чтобы потом не возникало проблем. Строительному комплексу нужно перестраиваться, ведь все векторы в России сегодня направлены на то, чтобы семьи становились многодетными.

— Через три месяца детям снова в школу. Как родителям нужно себя вести, чтобы ребенок хотел посещать образовательное учреждение и с удовольствием учился?

— Есть отличный рецепт. Никогда не ругайте при ребенке садик, школу, государство. Не смейте ругать. Если вы будете хвалить, хотя при этом можете судиться со школой или писать жалобы, то получите жизнерадостного, открытого ребенка, который любит свою учительницу и школу. Слушая, как вы поносите школу, ребенок думает, что он лузер, его отдали в худшую школу, к самому плохому учителю. А потом говорите, что ребенок не хочет делать домашнее задание от учительницы, которую вы критиковали. Нужно следить за своей речью.

— Насколько остро сегодня стоит проблема присутствия детей в социальных сетях и негативного влияния таких ресурсов на неокрепшую психику подростков?

— Эта проблема стояла, стоит и будет стоять очень остро долгое время. Я выступаю за цензуру для детей в социальных сетях. Идет лукавство. Мировые интернет-компании устанавливают возрастные ограничения в отдельных аккаунтах и требования к возрасту своих пользователей. «Фейсбук» ставит возрастное ограничение с 13 лет, соцсеть «ВКонтакте» — 14, мессенджеры — 16, «Ютьюб» — вообще с 18 лет. Однако на практике все это не работает. В реальности закон и возрастные ограничения обойти легко. Так, например, на конец первого класса 90 процентов детей зарегистрированы в соцсети «ВКонтакте». Зачем ограничивают потребительское соглашение возрастом, если не отслеживают, как оно соблюдается? Двойные стандарты. Но к соцсетям не придерешься: они сказали «нельзя», но потребитель нарушил — к нему и претензии.

— Чем заменить социальные сети, чтобы они стали безразличны детям?

— Для детей должен создаваться специальный контент. Сегодня, например, есть платформа «Учим.ру», на которой ребята обучаются в игровой форме. Конечно, россиян волнует присутствие детей в интернете, пугают преступления, которые там совершаются против них. Кстати, не поддерживаю родителей, которые говорят, что у детей надо изымать гаджеты, прятать их и так далее. Я сразу представляю, как во времена Кирилла и Мефодия прятали книжки, говорили, что надо передавать информацию из уст в уста, уши же нам никто не отрезал, зачем читать. Сейчас похожая ситуация.

— Чем грозит лишение ребенка смартфона или планшета?

— Это приведет к тому, что он выпадет из социума и будущей профессии. Я была инициатором создания «КиберШколы» в Москве. Мы взяли в учреждение ребят из старших классов, которые уже из-за компьютерных игр выпали из нормального процесса обучения, у них были конфликты с учениками и учителями. Они не хотели учиться, а только играть, были заражены этим. В новой школе детям создали прямо на их игровом поле путь в профессию: ты киберспортсмен или спортивный менеджер, дизайнер игр или комментатор. При этом у ребенка есть учебный график и реальные, а не виртуальные занятия физической культурой. Ученик идет через игровые технологии к правильной жизни. Хочу сказать, что школа пользуется большой популярностью, в нее приходят дети со всего города. Родители везут в школу ребенка и говорят спасибо, что спасли его. Ведь они не знают, что делать с такой зависимостью. И дети живут в своем виртуальном мире. К счастью, в городе не так много таких ребят.

— Понятно, что интернет — это не всегда зло. Но все же как защитить ребенка от противоправной информации в нем?

— Что касается деструктивного контента, то здесь задача уберечь ребенка от него не столько родительская, сколько государственная. Оградить, выставить цензуру, карать. Государство должно вычищать деструктивный контент при малейшем намеке не него. При этом родители тоже должны следить за возрастным цензом и слушать профессионалов. Когда родители приходят в книжный магазин, они же не все скупают, а смотрят картинки, выбирают. Так же и здесь.

К слову, у меня есть идея: в набор для новорожденных вкладывать список рекомендуемой литературы для приобретения родителями по возрасту ребенка. Список надо выверить, пусть он будет избыточным, но родители не будут бегать по магазину или всякую чепуху скачивать. Все берут Спока и читают. Забудьте о нем. Уже растут дети поколения «альфа», и даже не Z. Все иначе.

— Поговорим о безопасности на улице. От чего нужно защищать ребенка вне дома?

— У нас опасность во многом сезонная, как ни странно. Летом с детьми происходит больше происшествий, нежели в другие времена года. Конечно, в любое время года главная опасность — это дорога. Особенно много происшествий в сентябре, когда расслабленные дети после летнего отдыха возвращаются в город. Здесь задача родителей — обязательно разговаривать с ребятами на тему безопасности на дорогах.

— Что могут предпринять родители для защиты детей от сексуального насилия?

— Это вопрос этики, морали и культуры. Детей не нужно пугать, способствовать тому, чтобы они стали закрытыми. Их нужно учить размышлять и говорить «нет», не стесняться привлекать внимание окружающих, если они понимают, что кто-то пытается их увлечь за собой. Они должны уметь звать на помощь, если чувствуют опасность или незнакомец пытается их заинтересовать. Например, в Японии ребенка трогать нельзя. Если ему кто-то кладет руку на плечо, он начинает кричать, все останавливаются и обращают внимание. Нельзя трогать чужих детей. Нельзя!

— Есть ли новые идеи для повышения детской безопасности на дорогах?

— Совместно с Московской городской думой, комиссией по безопасности и уполномоченным по предпринимательству Татьяной Минеевой провели круглый стол, на котором обсудили безопасную одежду для детей, со световозвращающими элементами. Законом положено штрафовать родителей, если на ребенке вне города в темное время суток нет светящейся в свете фар полоски или другой детали. Но и в городе у нас не все дворы освещаются, не все родители на коляски крепят такие элементы, а заставить покупать их мы не можем. Нужно ввести просветительскую работу, делать социальную рекламу. Сейчас мы обсуждаем эмблему, которая будет размещаться на магазинах, где продается одежда со световозвращающими элементами, чтобы родители не тратили время в поисках нужной одежды.

Кроме того, если отечественные производители создают одежду с такими элементами, то почему бы не дать им налоговые каникулы, грантовую поддержку? Департамент предпринимательства поддержал эту идею. Думаю, что скоро, к сентябрю, выйдем с законопроектом по этому вопросу. Кроме того, с департаментом соцзащиты у нас достигнута договоренность по закупке навесных светоотражающих элементов для колясок: теперь они будут вкладываться в комплекты для новорожденных.

— Какие еще опасности подстерегают детей в городе?

— Лифтовые шахты, заброшенные стройки. Мальчишек особенно манит опасность. Наша задача снизить возможные риски для здоровья детей. Муниципалитеты должны проверить все ограждения на таких объектах к летнему периоду и не допустить на них посторонних. В городе таких мест немного, но они есть.

Еще летом дети теряются. Родители должны научить детей, как себя вести, если ты потерялся в лесу, в торговом центре, на остановке. Родитель же сам не должен орать и бегать в панике. Он должен действовать осознанно. Ребенок же всегда должен оставаться на том месте, где он понял, что потерялся. Это вопрос навыков. У наших детей их, к сожалению, нет.

— Наверное, в преддверии летнего сезона, особенно остро стоит вопрос безопасности детей на воде? Как можно защитить ребятишек от гибели при купании?

— Да, мы теряем детей на водоемах. В прошлом году эта цифра была больше, чем каждое предыдущее лето. Это связано с тем, что не был организован детский летний отдых, ребятишки остались предоставленными сами себе. Но вот задумайтесь, мы говорим, что ребенок до трех лет должен заговорить, до года должен пойти. Считаю, что нужно добавить в обязательный список: ребенок до семи лет должен научиться плавать. А взрослые обязаны создать условия для этого. Я не говорю о спорте, а лишь о навыке держаться на воде.

— Родители должны обеспечить обучение навыкам?

— И родители, и учебные заведения, которые в рамках урока физической культуры могут с бассейнами договариваться о занятиях детей, заключать договоры о сопровождении учеников на занятия. Все можно, главное — желание руководителя образовательного учреждения. У нас есть образовательные учреждения на тысячу человек, но при этом ни одного бассейна в районе. Один школьный бассейн на район точно должен быть! Надо поднимать вопрос на уровне правительства.

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