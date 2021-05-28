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Стало известно, когда начнется прием заявлений на единовременную выплату на детей
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Стало известно, когда начнется прием заявлений на единовременную выплату на детей

Кирилл Николаев

Общество

Заявления на единовременную выплату на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

По ее словам, осуществление выплат начнется в августе. Прием заявлений будет проводиться до 1 ноября, сообщает ТАСС.

Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что к 1 июля власти должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. В рамках исполнения этого поручения он объявил новую меру поддержки: неполные семьи с 1 июля будут ежемесячно получать в среднем по 5650 рублей на детей от восьми до 16 лет включительно.

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