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Сухих рукавов! Пожарная охрана отмечает профессиональный праздник
Фото: Из личного архива Юрия Акимова

Сухих рукавов! Пожарная охрана отмечает профессиональный праздник

Дарья Пиотровская

Интервью

31 мая отмечается День пожарной охраны Москвы. Руководитель Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов рассказал, как сегодня развивается служба.

— Юрий Николаевич, какая она сейчас, пожарная охрана столицы?

— Это мобильные, хорошо подготовленные подразделения, оснащенные современной техникой и снаряжением, работающие на земле и под землей, на воде, в воздухе. На вооружении — новейшие автомобили, мотоциклы, высотные подъемники, лучшие вертолеты, быстроходные катера. Но главное — люди. Теорию пожарные осваивают в учебном центре, а практикуются на натурных площадках полигона «Апаринки».

— Противопожарная служба меняется вместе с городом?

— Да, и мы стремимся опережать его развитие, быть готовыми ко всему. Так, комплексная информационная система управления силами и средствами снизила время реагирования на происшествия на 16 процентов. В Москве много высотных зданий, туннелей, плотная застройка. Но это мегаполис с наименьшим показателем по количеству пожаров среди крупнейших городов мира. Растет число пожарных отрядов: до 2024 года планируем построить 14 депо.

— Планируются ли очередные технические нововведения?

— Мы постоянно обновляем материальную базу. На вооружении, к примеру, телескопический подъемник «Спайдер-28» для работ во дворах, где не развернуться пожарным автомобилям. Для тушения крупных пожаров внедрен насосно-рукавный комплекс «Водолей». Он может откачивать или подавать 500 литров воды в секунду дальше, чем на километр. Планируем приобрести пожарного робота, подъемный механизм с широким диапазоном угла подачи огнетушащих средств, аэролодки «Север 650К», способные проходить ледяные торосы.

— 31 мая 1804 года по указу Александра I пожарные столицы получили статус профессионалов. Что остается неизменным с тех пор в их службе?

— Дух пожарного братства. Это сплоченная семья. Есть анекдот. Встречаются два товарища, пожарные. Один спрашивает другого: «Как дела?» «Все отлично, и зарплата хорошая, — отвечает тот. — Но как пожар — хоть увольняйся!» Те, кто приходит в профессию за драйвом, отсеиваются, остаются влюбленные в нее.

— Какие есть традиции?

— На первом дежурстве новичка посвящают в пожарные, обливая холодной водой. Пожарные не прощаются. При смене караулов желают друг другу «сухих рукавов». Приметы есть во всех опасных профессиях. Такие коллективы ближе знают друг друга.

— Люди стали ответственнее в обращении с огнем?

— Мы уделяем особое внимание работе с населением. Результат хороший: за минувшие 10 лет в городе на 29 процентов снизилось количество пожаров.

— Как каждый из нас может облегчить вам работу?

— Соблюдать правила противопожарного режима, знать порядок действий при пожаре, номера экстренных служб: «112», «01», «101». Можно пройти обучение в окружных учебно-консультационных пунктах департамента.

— Пожарно-спасательному спорту уже 84 года. Почему эти состязания так важны?

— Соревновательные дисциплины содержат реальные элементы боевой подготовки, помогают пожарным повысить ее уровень. Кстати, на последнем чемпионате мира в 2019 году наша сборная заняла 1-е место.

— Схоже ли устройство сфер пожарной безопасности и военной?

— Военный опыт помогает — можно сказать, армия меня воспитала, а пожарная охрана закалила в огне. И там и там важны дисциплина, добросовестность. С людьми, за которых ты отвечаешь, нужно общаться, заботиться о них. Без: «я командир — ты дурак». Меня так воспитали: каждый человек уникален, и к нему нужно относиться с уважением.

— Чего желаете всем своим коллегам?

— Здоровья, благополучия, сухих рукавов!

ДОСЬЕ

Юрий Акимов родился в День пожарной охраны России, 30 апреля 1956 года. Генералмайор запаса. В 2005–2015 годах — первый замначальника главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Москве. С июня 2015 года руководит Департаментом ГОЧСиПБ столицы.

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