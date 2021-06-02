Шесть часов под водой: как работают московские водолазы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. В мае водолазы отмечали профессиональный праздник, и сегодня секретами работы поделится спасатель первого класса Роман Бушков.

«Вечерка» поговорила с начальником группы отдела военно-спасательных водолазных работ Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» Романом Бушковым.

— Сколько водолаз может работать под водой?

— До шести часов ежедневно. Но это, конечно, с учетом перерывов на подъем и смену снаряжения.

— Какие работы выполняют водолазы центра «Лидер»?

— Наш центр аэромобильный. Специалисты участвуют в операциях по всему земному шару. Работаем мы в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций. Например, таких, как катастрофа на Истринском водохранилище в 2015 году. Мы ищем потерпевших. Еще занимаемся подъемом со дна машин. На моей памяти приходилось поднимать и летательные аппараты, и лодки, и снегоходы.

— Какая самая главная сложность в работе?

— Вода для человека — это агрессивная среда. Поэтому работать нужно хладнокровно. В европейской части России вода мутная.

Практически 95 процентов всех работ водолаз выполняет вслепую. Вода холодная. Костюм, конечно, защищает, но работать приходится очень долго. А ведь есть еще зимние спуски.

— Что может пригодиться водолазу в работе?

— У нас оборудование для разных задач. Часто работаем с металлодетекторами. Еще есть пневмопонтоны (резиновые бочки). Они нужны, чтобы поднимать на поверхность тяжелые грузы.

— Как много снаряжения используют водолазы?

— Если брать по максимуму, то комплект снаряжения для одного человека весит порядка 90 килограммов.

— Пользуются ли водолазы талисманами на удачу?

— Нет, под водой водолаз может надеяться только на себя и своих товарищей. Любой спуск зависит от водолазной станции. Людей, которые помогают одеваться, следят за погружением, общаются с тобой через сигнальный конец (трос, с которым погружается водолаз. — «МВ»). Есть командир спуска и обязательно страхующий водолаз. Он придет на помощь в случае отказа оборудования.

— Водолазы пользуются жестовыми сигналами в обычной жизни?

— Нет, это вряд ли. Разве что можно показать знак «окей». Прочие знаки сигнального общения мы не используем вне работы. Водолазы-спасатели — это не дайверы. Мы чаще общаемся с помощью сигнального конца, а не жестами.

— Что отличает хорошего водолаза?

— Нужно понимать, что это твое призвание. Если работа доставляет негативные эмоции, лучше уйти. Еще водолазу нужно постоянно учиться и развиваться. Смотреть, как работают коллеги не только из МЧС России, но и из других структур и стран. Прогресс сейчас идет очень быстро, и нужно следить за ним и поспевать.

ДОСЬЕ

Роман Бушков родился 4 декабря 1990 года в поселке Лесной Республики Марий Эл. Окончил Академию гражданской защиты МЧС России. С конца 2013 года стал водолазом. По распределению попал в столичный центр «Лидер». Участвовал в спасательных операциях на Истринском водохранилище в 2015-м и на месте крушения Ту-154 в Сочи.

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