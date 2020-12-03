Редкую шифровальную машину «Энигма» обнаружили в Балтийском море

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Немецкие дайверы обнаружили редкую шифровальную машину «Энигма» времен Второй мировой в Балтийском море. Об этом сообщила газета Merkur в четверг, 3 декабря.

По данным издания, одна из фирм вела работы по заказу природоохранной организации. Дайверы удаляли из воды старые бесхозные рыбацкие сети, которые дрейфуют в открытом море. Один из водолазов нашел в сетях прибор, похожий на пишущую машинку.

Когда находку подняли на борт, выяснилось, что это экземпляр редкой шифровальной машины «Энигма», которую использовали немцы в годы Второй мировой войны. С ее помощью передавалось большая часть сообщений вермахта и нацистского флота.

Найденную машину отправили в реставрационную мастерскую археологического музея в Шлезвиге.

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