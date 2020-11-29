Обнаруженный в Юте таинственный монолит исчез

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Монолит из блестящего металла, который ранее был обнаружен в пустыне американского штата Юта, исчез. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает издание Salt Lake Tribune со ссылкой на местное бюро по землеустройству.

Там отметили, что монолит кто-то убрал в пятницу, 27 ноября.

— Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, именуемая «монолитом», была удалена неизвестной стороной, — уточнили в бюро.

От монолита остался только металлический треугольник, который раньше был наверху конструкции, а также выемка в земле, на месте, где находился объект.

Один из жителей Колорадо Риккардо Марино сообщил, что по дороге к монолиту он видел грузовик, удаляющийся от места нахождения объекта. При этом он не уточнил, что именно вез автомобиль, а когда Марино прибыл на место, монолит уже исчез.

Ранее сообщалось, что в пустыне американского штата Юта был обнаружен странный объект. Его нашли ученые, изучавшие с вертолета миграционный маршрут отар дикого барана-толсторога. Металлический монумент сняли на видео: это ровная металлическая плита высотой порядка трех метров.

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