Археологи обнаружили предметы старины при реставрации усадьбы Измалково
При реставрации усадьбы Измалково археологи обнаружили остатки сооружений более чем двухсотлетней давности. Это основания садовых дорожек, части беседок и павильонов, а также фрагменты старинных оранжерей и водоводов.
Реставрационные работы в усадьбе начались более года назад. Там приводят в порядок шесть построек и возрождают старинный парк, который также является частью объекта культурного наследия.
На всех этапах реставрации присутствуют археологи. Благодаря этому специалистам уже удалось найти множество крупных и мелких предметов, которые датируют концом XVII — началом XX века.
По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, находки археологов на территории усадьбы связаны часто с повседневной жизнью Измалкова.
— Среди них столовые приборы, предметы гардероба, монеты, битая посуда. С ними уже работают специалисты-археологи, — сказал глава департамента.
Специалисты также обнаружили осколки цветочных горшков, свинцовые пули, фрагменты крестов, части конской упряжи, десертную ложку, курительную трубку, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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