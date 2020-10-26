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Археологи обнаружили предметы старины при реставрации усадьбы Измалково
Фото: Пресс-служба департамента культурного наследия Москвы

Археологи обнаружили предметы старины при реставрации усадьбы Измалково

Виктория Родимкина

Город
Россия, Московская область, Одинцовский городской округКарта всех событий

При реставрации усадьбы Измалково археологи обнаружили остатки сооружений более чем двухсотлетней давности. Это основания садовых дорожек, части беседок и павильонов, а также фрагменты старинных оранжерей и водоводов.

Реставрационные работы в усадьбе начались более года назад. Там приводят в порядок шесть построек и возрождают старинный парк, который также является частью объекта культурного наследия.

На всех этапах реставрации присутствуют археологи. Благодаря этому специалистам уже удалось найти множество крупных и мелких предметов, которые датируют концом XVII — началом XX века.

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, находки археологов на территории усадьбы связаны часто с повседневной жизнью Измалкова.

— Среди них столовые приборы, предметы гардероба, монеты, битая посуда. С ними уже работают специалисты-археологи, — сказал глава департамента.

Специалисты также обнаружили осколки цветочных горшков, свинцовые пули, фрагменты крестов, части конской упряжи, десертную ложку, курительную трубку, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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археологинаходкаУсадьба Измалково
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