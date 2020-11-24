Ученые нашли в США загадочный металлический монолит и его сняли на видео

Фото: Telegram-канал «navideovidno»

В пустыне американского штата Юта обнаружен странный объект. Его нашли ученые, изучавшие с вертолета миграционный маршрут отар дикого барана-толсторога. Металлический монумент сняли на видео: это ровная металлическая плита высотой порядка трех метров.

По данным The Guardian, плита тщательно отполирована, что говорит о ее искусственном происхождении. По мнению экспертов, она установлена специально, а не сброшена сверху.

В заявлении департамента общественной безопасности Юты сообщается, что устанавливать на общественных территориях конструкции или предметы искусства без разрешения незаконно, «независимо от того, с какой вы планеты».

По мнению специалистов, загадочный монолит мог поставить художник или любитель фантастики. Точное место находки не сообщается. Видео размещено на YouTube.

В комментариях к ролику пользователи заявили, что это любопытная находка, и ее создание точно принадлежит человеку: «Учитывая его расположение, это интересная находка. Что бы это ни было и для чего бы оно ни предназначалось», «Это явно сделано человеком, можно увидеть винты, удерживающие панели вместе».

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