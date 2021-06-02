Владимир Жидкин: Молодые семьи выбирают новые округа

Станция метро «Коммунарка» / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Одна из тем, которую обсудят эксперты на открывшейся 3 июня международной выставке архитектуры и дизайна «АрхМосква-2021», посвящена развитию новых округов столицы, где за девять лет появились высотные дома, магистрали, метро и другие приметы современного мегаполиса. О создании комфортного пространства для жизни и перспективах ТиНАО мы побеседовали с руководителем Департамента развития новых территорий Москвы Владимиром Жидкиным.

Владимир Жидкин / Фото: АГН Москва

Все необходимое будет рядом

— Владимир Федорович, совсем скоро исполнится девять лет с момента присоединения новых округов к Москве. Как сейчас можно охарактеризовать темпы освоения этих территорий?

— Изучая общественное мнение по вопросам развития новых территорий Москвы за эти годы, можно встретить немало слов в превосходной степени. Это касается скорости, объемов и качества строительства в ТиНАО недвижимости, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов социального назначения и новых мест приложения труда. Если проиллюстрировать все цифрами — результаты действительно впечатляют. Так, за неполных девять лет в ТиНАО введено более 21 миллиона квадратных метров недвижимости, построено свыше 210 километров современных автомобильных дорог, действуют 8 станций метро, десятки крупных объектов инженерной инфраструктуры.

За этот период сдано более 80 новых школ, детских садов, поликлиник. Организовано 125 маршрутов общественного транспорта, создано свыше 175 тысяч рабочих мест, построено 19 парков и скверов. И все это служит людям, радует их! Трудно найти аналог столь стремительному развитию территории, вдвое превышающей площадь исторической части столицы.

Однако не только цифры дают объективное представление о преобразованиях, происходящих в ТиНАО. На мой взгляд, самой объективной и правильной оценкой труда урбанистов, архитекторов, инженеров, строителей, рабочих, управленцев является выбор людей, связавших свою жизнь, судьбу семьи с Новой Москвой. Динамика роста численности населения — весьма показательный факт.

— Кто чаще выбирает ТиНАО в качестве основного места жительства?

— В основном это молодые люди, семьи с детьми, причем более 70 процентов новоселов — москвичи. За эти годы население ТиНАО увеличилось в 2,5 раза — до 573 тысяч человек. И это сравнимо с численностью крупного города, каких в России не так уж и много — 25! А уже через 15 лет, по нашим прогнозам, здесь будут проживать около 1,6 миллиона человек!

— Чего ожидают современные новоселы от будущего жилья?

— Сегодня покупатели жилья ориентируются как на параметры будущей квартиры, так и на среду, в которой будут жить. Первостепенное значение для них теперь приобретают комфорт и безопасность, экономия личного времени и удобство пользования социальной и коммерческой инфраструктурой, экология и близость места работы. Добавлю, что в ТиНАО возводятся не только высотные дома: четвертую часть от общего объема ввода жилья, к примеру, занимает малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, которое сейчас очень востребовано. Таким образом, в Новой Москве строится жилье всех сегментов, а такая возможность выбора — еще один привлекательный фактор для покупателей.

Метро у дома

— Для жителей мегаполиса всегда была важна еще и близость метро. Как этот вопрос решается в ТиНАО?

— Помнится, лет 10–15 назад москвичи, выбирая новый район для приобретения жилья, первым делом узнавали: а будет ли там метро? И ждали его десятилетиями. В Новой Москве уже в 2016 году открыли первые станции метрополитена. Сейчас, как я уже сказал, действуют восемь станций подземки. В ближайшие три года заработают еще семь: «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино», «Внуково». Наверное, жители поселений ТиНАО, жившие в деревнях Подмосковья, даже не мечтали, что в нескольких минутах ходьбы от их домов в ближайшем будущем появятся станции столичного метро.

Сегодня это реальность. А для того чтобы эти планы осуществились, город вложил в строительство метро на присоединенных территориях более 120 миллиардов рублей.

— А сколько уже в целом вложено средств в освоение новых территорий?

— За 9 лет эта сумма превысила два триллиона руб лей, и эффективность этих вложений люди ощущают уже сейчас, получив новые условия жизни. Ведь перемены мы воспринимаем с точки зрения не только численных, но и качественных преобразований.

— Вы уже рассказали про вложения в развитие метро, а на что еще идут эти деньги?

— В основном город инвестирует в инфраструктурные проекты. Около 200 миллиардов рублей бюджетных средств потрачено на строительство транспортных магистралей. Только в этом году на присоединенных территориях планируют сдать больше 30 километров дорог, не считая ЦКАД. Уже сданные объекты буквально преобразили транспортный трафик. И все эти дороги отвечают европейским стандартам. Так оценивают специалисты и сами автомобилисты новое Калужское шоссе и другие магистрали, запущенные в эксплуатацию. К тому же новые дорожные объекты позволяют автовладельцам в разы сокращать время в пути.

— Какие из важных дорожных объектов планируется сдать в ближайшее время?

— До конца года в ТиНАО введут Внуковское шоссе. Оно соединит между собой Переделкино и станцию МЦД «Мичуринская», которая откроется в ближайшее время. Также готовится к открытию дорога Середнево — Марьино — Десна. Это будет очередная хорда, которая свяжет Киевское и Калужское шоссе. Очень важная дорога — Воскресенская — Каракашево-Щербинка. Это перемычка между Щербинкой и Бутовом. Такой дороги сегодня нет, и люди пытаются прорваться там по каким-то грунтовым участкам. Многие жители Бутова и Щербинки просили, чтобы ее построили. Мэр решение принял, и мы ее откроем в этом году.

Еще один очень важный участок — от Московского к станции метро «Филатов Луг». Он позволит добираться до метро, не выезжая на Киевское шоссе. Это главная проблема сегодня для Московского: там всегда пробки на выезде. Скоро их не станет.

— Коммунальные сети тоже приходится создавать новые?

— Безусловно. Параллельно новым транспортным артериям в ТиНАО прокладываются инженерные. По комплексной схеме в Новой Москве тянут газовые сети — основные и опорные, создают энергетические центры, прокладывают водопроводные сети. Один из ключевых проектов — водовод от Троицка до Щербинки. Это очень важный участок, который закольцовывает систему водоснабжения.

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Сейчас строится коллектор на участке до Троицка. Целиком запланированная схема будет реализована в ближайшие два года. Уже в этом году заработают Южно-бутовские очистные сооружения, которые обеспечат в ТиНАО новую схему водоотведения. Качество воды в Новой Москве будет полностью отвечать столичным стандартам, что, конечно же, важно для здоровья жителей.

Лечение по мировым стандартам

— Раз речь зашла о здоровье, расскажите, что уже сделано для развития сферы здравоохранения.

— В ТиНАО существенным образом меняется качество лечения и медицинского обслуживания населения. Главный проект в сфере медицины в Новой Москве — медцентр в Коммунарке.

В декабре прошлого года завершилось строительство первой очереди больницы. Впервые за многие десятилетия в Москве с нуля построили многопрофильный стационар, который обещает стать одним из мощнейших в России. Его оснастили по лучшим мировым стандартам. Еще один не менее важный объект — госпиталь в поселении Вороновское. За год работы в нем вылечили более 12,5 тысячи москвичей. Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» стал символом борьбы с коронавирусной инфекцией в столице. Его построили в рекордно короткие сроки — практически за месяц.

Новая клиника очень помогла городу в борьбе с коронавирусом. Особенно весной прошлого года, когда столичные больницы работали с колоссальной нагрузкой. За год работы врачи и медсестры «Вороновского» спасли жизнь и помогли вылечиться более 12,5 тысячи москвичей, заболевших COVID-19. Самому пожилому пациенту было 95 лет. В целом в ТиНАО уже построили и ввели 15 объектов здравоохранения, шесть из которых — за счет городского бюджета.

В ближайшие пять лет в Новой Москве за счет городского бюджета планируется построить еще восемь, а к 2035 году — 125 объектов здравоохранения. Убежден, все это позволит обеспечить здоровую и долгую жизнь людям.

Заинтересовать детей и педагогов

— Владимир Федорович, вы сказали, что среди тех, кто переезжает жить на присоединенные территории, много семей с детьми, значит, вопрос строительства школ для ТиНАО — тоже тема очень актуальная. Как с этим обстоят дела?

— До присоединения новых территорий к столице здания школ зачастую уже не отвечали современным требованиям. За девять лет ситуация изменилась коренным образом. В ТиНАО построено 19 школ почти на 18 тысяч мест и сегодня здесь в сфере образования работает 31 организация, в которой насчитывается более 83 тысяч воспитанников. Число школьников с момента присоединения выросло в 2,5 раза (в 2012 году здесь было около 33,5 тысячи учеников).

Комфорт, удобства в школах, их расположение в непосредственной близости от мест проживания — конечно, это хорошо, но еще более значимо качество обучения в построенных школах. И здесь во главу угла становится учитель.

Мне довелось недавно пообщаться с двумя педагогами новой школы, введенной в ТиНАО. Узнав, что мои собеседники — кандидаты педагогических наук, я поинтересовался, что привело их в школы-новостройки. До недавнего времени они оба ездили на работу в Москву. Выяснилось, что их привлекла уникальность самого учреждения — такие в столице еще поискать.

К тому же педагоги смогут сэкономить время — теперь они работают рядом с домом. Оснащенность учебных классов техникой, оборудованием, пособиями по высшим столичным стандартам, оказывается, привлекает учителей не меньше, чем учеников, и делает образовательный процесс интереснее для всех.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Как появление современных школ в новых округах сказалось на успехах учеников?

— Об этих успехах позволяют говорить показатели результативности деятельности образовательных организаций ТиНАО. К примеру, если доля выпускников, получивших 220 и более баллов по трем предметам, в 2012 году составляла 11 процентов, то по результатам 2019 года этот показатель вырос до 24,6 процента. Результаты участия учащихся из ТиНАО в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников тоже не могут не радовать.

Если в 2012 году ее победителем был только один школьник, учившийся на присоединенных территориях, то в 2019/2020 учебном году таких победителей насчитывалось 37, а еще 219 ребят стали призерами олимпиады. И эти показатели тоже отражают качество перемен, происходящих в Новой Москве. Кроме того, школы ТиНАО участвуют в популярных городских проектах: в семи есть инженерный класс, в трех — медицинский и ИТ-классы, в 14 — кадетский, в одной — академический. На базе школ работают более 6300 кружков и секций. Программами дополнительного образования охвачены свыше 97 процентов учеников.

— Какие планы по строительству объектов сферы образования на этот год?

— Текущий год обещает стать знаковым по вводу социальных объектов. Если раньше в ТиНАО ежегодно открывали по 10 школ и детских садов, то на 2021 год запланировано сразу 22. Это связано с тем, что в некоторых локациях есть напряжение по «социалке». Мэр задачу такую поставил, и я два раза в неделю провожу «штабы», чтобы обеспечить своевременный ввод.

Жаль, что на общение с местными жителями сейчас остается мало времени. Они очень любят свою Новую Москву и мечтают видеть ее самым привлекательным районом столицы, что с каждым годом становится все ближе к реальности.

— Одно из направлений столичной градостроительной политики заключается в стремлении параллельно с созданием нового сохранять и восстанавливать культурное наследие. На присоединенных территориях тоже есть ценные для истории объекты?

— Полагаю, далеко не все жители столицы знакомы с культурным наследием и природным богатством Новой Москвы, о сохранении которого мы, конечно, заботимся. Сейчас здесь находится 372 объекта культурного наследия. В их числе усадьбы Остафьево, Валуево, Вороново, Филимонки, Красное, Старо-Никольское, Измалково, Гусева Полоса, Крекшино и другие. Генплан также предусматривает охрану, воссоздание и реставрацию этих объектов. А на их базе можно создать историко-культурные и туристическо-рекреационные центры — это поможет развитию международного и внутреннего туризма.

ЦИФРА

264 километра современных автомобильных дорог построено в ТиНАО с момента присоединения, еще 104 километра сейчас строятся, а 113 километров проектируются.

СПРАВКА

Границы Москвы расширились 1 июля 2012 года — на юго-западе к ней присоединили часть земель Подмосковья, которые были преобразованы в Троицкий и Новомосковский административные округа столицы (ТиНАО). В их состав вошло 21 муниципальное образование. Площадь Москвы выросла почти в 2,4 раза. Незадолго до этого был создан Департамент развития новых территорий Москвы, который возглавил Владимир Жидкин.

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