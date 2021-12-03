«Протянешь гораздо дольше»: спасатель международного класса рассказал, как выжить при ЧС

Фото: из архива отряда «Центроспас»

Каждый день в мире происходят различные чрезвычайные ситуации и происшествия. О главных ошибках, которые совершают на местах ЧС россияне, о знаниях и умениях, которыми стоит обладать и которые помогут в опасной для жизни обстановке, а также о том, чему мы должны научить подрастающее поколение для повышения их безопасности в бурно развивающемся мире, в интервью «Вечерней Москве» рассказал спасатель международного класса Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») Сергей Кудрявцев.

— Сергей, какие ошибки чаще всего совершают граждане на месте возникновения чрезвычайных происшествий или ситуаций? Какому алгоритму действий нужно следовать, чтобы сохранить свою жизнь и помочь окружающим?

— Мало кто изучает и знает планы действий и эвакуации при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации. При посещении торгового центра, библиотеки, поликлиники, при посадке на круизный лайнер всегда нужно в первую очередь позаботиться о том, что и как вы будете делать в случае нештатной ситуации. Таблички на стенах с указанием направления движения и путей эвакуации — это путь к спасению. Первая и основная ошибка — убежденность большинства в том, что «беда будет с кем угодно, но только не со мной». Отсюда нежелание узнать ответы на вопросы, которые беда вам начнет задавать в экстренной ситуации.

Еще одна боль — паника. Чувство опасности должно быть, но не до такой степени, чтобы полностью отключить мозг. Глаза должны видеть, уши — слышать, мозг — работать. Нам ваша помощь нужна, мы благодарны самоотверженным людям, которые до прибытия оперативной группы спасают попавших в беду людей. Но хорошо только то, что в меру. Излишняя и порой дурная инициатива отдельных граждан может привести к большой беде. Будьте благоразумны. ЧС — это пазл, состоящий из множества элементов. Как сложить этот пазл, как правило, знают не многие. А вот элементы этого пазла должен знать каждый.

Простая вещь: в задымленном помещении стоишь, дышать нечем, присел — протянешь гораздо дольше. Не переоценивайте себя, у каждого своя планка риска. Она зависит от вашей психологической и профессиональной подготовки, вашей экипировки, вашего опыта и так далее. Выход за этот предел чреват серьезными последствиями. Один в поле воин, но не всегда. Поэтому оставаться один на один с бедой нельзя. В следующую секунду вы можете потерять сознание. Отсюда — как в самолете вы обязаны надеть кислородную маску сначала на себя, потом остальным, так и в беде первым делом запросите помощь. Попали в беду — не забывайте о том, кто рядом. Может быть, у них беда гораздо масштабнее. В беде не смотрите только себе под ноги. Поднимите глаза, правильно оцените ситуацию, примите правильное решение.

— Какими навыками и умениями должен обладать каждый человек, чтобы выжить в возможных сложных условиях? Ориентироваться в лесу, разжигать огонь без спичек, задерживать дыхание под водой?

— Попали в беду — скажите себе: «Я живой и буду жить». И начинайте бороться за свою жизнь. Верьте: у вас все получится. Именно здесь вам понадобятся приобретенные навыки и умения. Например, элементарные познания в ориентировании. Не дайте себе замерзнуть! Огонь — это не только беда, но и спасение жизни. Имейте всегда при себе спички или зажигалку, умейте разжечь костер. Думаете просто? Не просто. В зимнем лесу из шести подготовленных человек при наличии спичек костер разжечь сможет только один. Попробуйте. Сходите с детьми в лес, проиграйте «пешим по конному» ситуацию с ними — это и полезно, и интересно. При этом вы поймете с чем можете столкнуться, пощупать своими руками, научить детей своих.

Отправляясь в путешествие, важно обеспечить себя средствами связи, чтоб иметь возможность связаться со спасателями. Перед походом зарегистрируйте свой маршрут в МЧС России. Это можно сделать не выходя из дома — по интернету, на официальном сайте ведомства.

— Какие главные опасности подстерегают человека в быту? Как минимизировать риски их возникновения?

— Для меня самым страшным является утечка газа и его взрыв. Порой элементарная небрежность, молоко убежало, разрушает многоэтажные дома. А еще большую тревогу вызывают дети. Оставленные без присмотра на минутку, они становятся беззащитны. Открытые окна, захлопнувшиеся двери, спички и зажигалки в детских руках — вот основные причины трагедий с участием малышей. Сценарий, как правило, один, и в его основе, с одной стороны, детское любопытство, а с другой — беспечность и безответственность взрослых.

Фото: из архива отряда «Центроспас»

— Каким навыкам и умениям, по вашему мнению, каждый родитель должен обучить своего ребенка?

— В первую очередь родители несут ответственность за обучение и воспитание своего ребенка. Можно посоветовать многое. Но главное — общайтесь со своими детьми, родители! Разговаривайте и о прекрасном мире, и об опасностях, которые в нем подстерегают каждого из нас. Самое главное — расскажите про систему «112», научите детей звонить спасателям, правильно формулировать проблему и обозначать их местонахождение. Рассказывайте им про сосульки зимой на крышах, которые могут упасть и привести к травмам: пусть обращают внимание на козырьки, проходя по улице. Обучайте детей правильному переходу через дорогу, повторяя правила снова и снова. Опять же, научите их плавать.

Рассказывайте ребятишкам, как правильно пользоваться огнетушителем и в каких ситуациях, объясните, чем опасны открытые окна. Эти знания помогут защитить детей от травм и уберечь их жизни. Можно продолжать и продолжать. Но главное — нельзя оставлять детей без присмотра, интересуйтесь о том, как ваши крохи проводят время. Дети не должны быть предоставлены сами себе, ведь это может обернуться трагедией. Все советы есть на сайте МЧС России: у нас есть специальный раздел «Детская безопасность» — там можно уточнить основные правила.

— Об отряде. Планируется ли внедрение в работу отряда искусственного интеллекта и технологий на его основе?

— Наш отряд является передовым подразделением МЧС России. За его 30-летнюю историю разработана и введена в использование значительная часть технологий спасения и оказания помощи. Причем не только технологий, но и оборудования, программ обучения, подготовки. В отряде применяются самые современные технологии. Мы не отстаем от общих мировых тенденций. Хочется отметить, что внедрение искусственного интеллекта в работу отряда — это вопрос, на который нельзя ответить однозначно.

Как я уже говорил, каждая чрезвычайная ситуация, каждое происшествие и каждая авария имеют свои специфические особенности. На сегодняшний день искусственного интеллекта, который мог бы работать в различных опасных ситуациях, и, что крайне важно, безошибочно и предельно точно, нет. А в нашей профессии ошибки недопустимы.

— Кто тот человек, который может стать частью вашей команды?

— Не секрет, что отбор в наше учреждение серьезный: от моральных качеств человека до физической подготовки. Поэтому наш человек — это в первую очередь человек честный, порядочный, самоотверженный, преданный своей Родине и своему народу.

— Суеверны ли спасатели? В какие приметы верят сотрудники отряда?

— Да, суеверны. Когда, вопреки всем законам физики, вернешься с того света пару раз. А потом оказываешься в очередной ситуации и невольно произносишь: «Господи, помоги и сохрани». Не произносить слово «последний» — бытует только «крайний». Стараться поменьше фотографироваться. Избегать цифру «6».