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Чуприян описал процесс спасения из «Листвяжной» медика Заковряшина

Иван Юминов

Происшествия
Чуприян описал процесс спасения из «Листвяжной» медика Заковряшина
Фото: МЧС

Медик Александр Заковряшин чудом выбрался из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом заявил врио главы МЧС Александр Чуприян в четверг, 2 декабря.

— Он продвигался самостоятельно, используя самоспасатели. По всей видимости, их там много оказалось, — рассказал министр.

После этого врач уперся в стену и держался без малейших сил, уточнил он. Его бы вряд ли удалось увидеть, если бы в тот момент туда не спустились спасатели, подчеркнул представитель ведомства.

Случившееся, как уверен он, является чудом. Спасатели обладают повышенной мотивацией к жизни «ради други своя», приводит слова Чуприяна РИА Новости.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.

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