СК задержал директора шахты «Листвяжная» после гибели рабочих

Фото: СК РФ

Директор шахты «Листвяжная» в Кемеровской области и его первый заместитель задержаны по уголовному делу о гибели рабочих. Об этом сообщили в СК России в четверг, 25 ноября.

— В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка, — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят следственные действия с задержанными. Вскоре им предъявят обвинение, СК намерен ходатайствовать об их аресте, отмечается на сайте СК.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 14 человек.

Спасатели подняли на поверхность 239 шахтеров, при этом в шахте остаются 35 человек. В больницы доставлен 51 пострадавший в результате задымления.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.