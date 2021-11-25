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Путин назвал большой бедой инцидент с шахтерами в Кузбассе

Иван Юминов

Происшествия
Путин назвал большой бедой инцидент с шахтерами в Кузбассе
Фото: Администрация президента РФ

Происшествие на шахте «Листвяжной» в Кузбассе является большой бедой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 25 ноября.

— Благодарю вас за слова соболезнования, связанные с трагедией в Кузбассе. Действительно, это большая беда, люди погибли, — рассказал глава государства на встрече с сербским лидером Александром Вучичем.

Спасательные службы, как уточнил он, получили распоряжения о помощи людям. Путин заявил, что мысленно с ними, отмечает РИА Новости.

Утром 25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Причиной задымления стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 11 человек.

Кроме того, на поверхность подняты 239 шахтеров. При этом в шахте остаются 46 человек.

В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо из них — в тяжелом состоянии, 39 — в состоянии легкой и средней тяжести. Президент России Владимир Путин дал поручения по поводу эвакуации и спасения горняков в результате ЧП на шахте.

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