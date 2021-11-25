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На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 11 горняков

Виктория Сикерина

Происшествия
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 11 горняков
Фото: mos.ru

Число погибших в результате задымления на шахте в городе Белово Кемеровской области выросло до 11 человек. Об этом сообщили губернатор региона Сергей Цивилев в четверг, 25 ноября.

Глава области уточнил, что в момент ЧП в шахте находились 285 человек. 239 горняков уже подняли на поверхность.

— Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11, — заявил Цивилев.

По его словам, сейчас 43 пострадавших отправлены в больницы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.

Задымление шахты под Кемерово

Утром 25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте «Листвяжная» по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Причиной задымления стало воспламенение угольной пыли.

Сергей Цивилев отметил, что сейчас на месте происшествия работают 19 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России. Они поддерживают связь с людьми на глубине шахты.

Также президент РФ Владимир Путин дал поручения по поводу эвакуации и спасения горняков в результате ЧП на шахте в городе Белово Кемеровской области.

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